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沙田早晨│「活力拍档」阿泽亲身试

晨操动态
更新时间：15:45 2026-05-29 HKT
发布时间：15:45 2026-05-29 HKT

今朝从化马场举行试闸，超过十五位骑练北上开工，整个沙田马场都好平静，所以何泽尧到场努力操马，期间阿泽总共试了两匹参战马，包括「活力拍档」同「精英夺冠」，尤其前驹更加吸引，一来继续交出好走势，状态勇锐，二来吕健威在烽火台内举镜督操，肉紧非常。

全神贯注辉哥亲打表

姚本辉今朝安排袁幸尧替「全神贯注」大圈跳两段，期间他在烽火台内举镜督操兼打表。
姚本辉今朝安排袁幸尧替「全神贯注」大圈跳两段，期间他在烽火台内举镜督操兼打表。

今朝姚本辉安排尧尧替「全神贯注」大圈跳两段，操练期间，他在烽火台内举镜督操兼打表，完全展露出搏杀手影，「全神贯注」跑法全面可放可留，上仗千四米放至末段脚软，今缩程出击用番尧尧减十磅，幕后战略摆明要放甩对手直奔终点，且看如意算盘能否手打响。
 

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