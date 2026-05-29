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内圈捕影│「步风影」精神爽利

晨操动态
更新时间：15:15 2026-05-29 HKT
发布时间：15:15 2026-05-29 HKT

不少马匹今朝到内圈轻舒步头，甚多精彩场面，现将操练报导如下。

「极欢欣」助手踱一圈，小心按实顺走，外观靓身色俱吸引，过步轻爽力度亦够，进度理想予人好感。「步风影」助手踱一圈，试来精神爽利，步顺轻快弹力十足，马身壮健现线条，毛色悦目金光闪闪。

「禾道丰」助手踱两圈，快慢由人试得乖巧，马身收得更靓，毛色油润现光泽，观感更胜赢马时候。「重情重义」袁幸尧踱一圈，淡淡定充满朝气，身壮健步轻爽，神态活泼力充足，朝气勃勃保持进度。

时时欢声活力充沛

「时时欢声」双耳烔烔目光锐利，愈赢愈省镜。
「时时欢声」双耳烔烔目光锐利，愈赢愈省镜。

「风火恒云」助手踱一圈，担高头走好神气，出脚爽劲贯注力足，神态畅旺身壮实净，新胜佳态保持。「时时欢声」副练踱一圈，双耳烔烔目光锐利，神生步爽活力充沛，马身好靓张卜卜，愈赢愈省镜。

「华丽再赢」助手踱一圈，双耳烔烔目光锐利，马身收得更实净，毛色悦目好靓，不断转好及锋而试。「笑傲江湖」助手踱一圈，运步如轮神采奕奕，力度充足暗火涌现，马身壮毛色靓，打仔马长期呈勇。

「遨游武士」助手踱一圈，一贯身壮胀卜卜，毛色乌卒卒省镜，更重要有番啖火，久沉分子重新振作。「千杯不醉」助手踱一圈，以轻松姿态完成，走势硬朗步挺开扬，马身仍壮无瘦，仍具好感未见低落。

谢锋

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