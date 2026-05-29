晨光追击│「活力拍档」依然勇锐

今朝出跳的参战马并非太多，亦好少弗马，而且甚少骑师出现，现将操练报导过程如下。

「活力拍档」戴头罩由何泽尧跳两段，好坠手火气好，翻步急劲力度贯注，马身喼得靓，依然勇锐。「全神贯注」戴头罩由袁幸尧跳两段，洒开大步冲刺，劲度十足气宇轩昂，论态仍勇未见低落。

「富宝驹」助手跳一段，台型唔错，但力水仲系一般，马身亦有少少肥。「家乐宝驹」助手跳两段，带点均速但过步畅顺，更重要肯转脚，精神爽利力度唔错。

「三宝进财」助手跳两段，愈来愈收敛快慢由人，出脚够咬地唔再步浮浮，极速入局。「禾道威」戴头罩由助手跳三段，缰口敏感小心翼翼操控，毛色油润马身结实，长期呈勇无走样。

领航多福进度理想

「领航多福」坠手暗火展现，力度不断增强。

「心雄雄」戴头罩由班德礼跳一段，暗火涌现跃跃欲试，要紧扣缰绳，神生步爽长期呈勇。「领航多福」戴头罩由助手跳一段，坠手暗火展现，步顺开扬之余，力度不断增强，进度理想。

「喜莲劲感」戴头罩由助手跳一段，急口马用暗力拉实，身壮神态活跃，双目有神朝气勃勃。「都灵冠星」助手跳一段，戴头罩、鼻箍及面箍，成头配备但试得顺畅，步伐稳健又有弹力，细马身又够壮。

「精英夺冠」戴头罩由何泽尧跳一段，愈见专注步顺开扬，再无稚嫩感，但力度则尚待提升。「鹊桥飞升」戴头罩由助手跳两段，劲度胜前步顺有力，马身靓呈现线条美，赢开更醒朝气旺盛。

「观万象」助手跳两段，按住顺走姿态轻松，身壮唔瘦养得饱满，最近试闸好有进展。「奇异果」戴头罩由副练跳两段，拖下拖下，展步欠仍顺畅，力度仲系好普通。

兆文