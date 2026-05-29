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晨光追击│「创宝驹」佳态洋溢

晨操动态
更新时间：01:18 2026-05-29 HKT
发布时间：01:18 2026-05-29 HKT

一如平日的周四晨课，昨朝出跳马相当踊跃，当中不乏周日参战勇马，现摘录如下。

「勇者为皇」戴头罩由潘明辉跳两段，快慢由人步顺开扬，毛色更悦目且朝气勃勃。

「龙傲绫罗」戴头罩由潘顿跳两段，走势硬朗且充满弹力，马身极之粗壮，状态有进无退。

「富喜来」戴头罩由艾兆礼跳两段，灰马身仍结实，步稳劲力未减，状态无走样。

「耀宝」戴头罩由助手跳两段，惯例急口头岳岳，身色都对办，落脚够轻快，状态冒勇。

「阳光勇士」助手跳两段，锄头脚法，跑姿一向怪怪哋，身光颈靓饶惹好感。

「奋斗心」近日细马喼到身壮，坠手火气好，论态出色。
「奋斗心」近日细马喼到身壮，坠手火气好，论态出色。

「奋斗心」戴头罩由助手跳两段，细马喼到身壮，坠手火气好，论态出色。

「光年魅力」助手跳两段，劲之余唔心急，马身胀卜卜，状态不逊赢马时。

「喜乐之星」戴头罩由巫显东跳两段，比前出脚更顺畅，力度亦提升，状态有进展。

「双赢」戴头罩由何泽尧跳两段，有汗湿但唔心急，走势硬朗有力，毛色乌卒卒。

「创宝驹」戴头罩由助手跳一段，轻描淡写完成，马身饱满实净，佳态洋溢。

「友莹仁」戴头罩由艾兆礼跳两段，从容走过，力度未减半分，佳态保持有余。

「幸运有您」戴头罩由霍宏声跳两段，身壮色润走势硬朗，老而弥坚保养得宜。
 
「风火恒云」潘明辉拍「非惟侥幸」跳两段，拍住走神情专注，少许急口可接受，马身喼得靓，胜后亦勇。

「线路英雄」杨明纶跳两段，试来精神爽利，火力有增无减，状态依然省镜。

「笑傲江湖」戴头罩由助手草闸跳两段，动作潇洒，展步俐落神态畅旺，毛色又够油润，状态不俗。

「步风影」潘顿拍「奥林比安」潘明辉草闸跳两段，前驹拍住走淡定专注，马身收得更靓呈现线条美，状态有水准；后驹前脚出得高，走规未够熟练，仍待磨练。

兆文

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