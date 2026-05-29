沙田早晨│「全能勇士」荣仔有诚意

布浩荣会否申请下季牌照不得而知，但近期得到支持愈来愈多，好似吕健威今次亦有匹「全能勇士」交予上阵，若然能够取得好成绩，说不定之后威哥再加大力度支持。事实上，荣仔昨朝为此驹出跳落足心机，出试时小心翼翼，课后立即走去烽火台地下揾威哥倾谈。

「阳光勇士」辉哥落隧道

姚本辉近期明显回勇，先在刚周日凭「劲大威猛」爆出冷W，刚战再有「捷足奔驰」再添进帐。今次出马既多且甚有分量，大有机会延续胜缆，甚至取得多捷，其中「阳光勇士」最要留意，跑番三级赛当有优势，更吸引昨朝出跳时辉哥跟出跟入，课后落埋隧道底接马。

「喜悦欢欣」阿廖出绝招

廖康铭操练有几套绝招，一是练者亲身操马，正如刚战为「天下宠儿」试跑，结果拼入一席亚军；另一套是参战马同伴跳马拍跳，并要伴跳马在直路推骑快开，而该参战马强势追上，所以昨朝「喜悦欢欣」作出这项安排，更是鞍上人奥尔民的首匹出试马，自然要昅实。

「摰友胜」丁仔特别厚待

由于马房继续进行翻新工程，据知丁冠豪同徐两石下季将会在从化设厩。从化马房设施完善，对于两位练者来说点都是好事，讲开丁冠豪，昨朝佢对「摰友胜」非常紧张，不论出跳前后，都现身机坪主持大局，甚至落埋手拖马，而整朝仅得这匹丁厩马获得以上待遇。