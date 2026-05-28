内圈捕影│「翠红」火气旺盛

昨朝内圈尚算热闹，亦有不少勇马，现将操练报导如下。

「翠红」助手踱一圈，神情专注目光如炬，身壮全身肌肉，神色活跃火气旺盛，有进无退佳态洋溢。「时时欢声」副练踱两圈，充满了气势，目光炯炯有神，全程岳高头走，身壮力劲毛色靓，弗到爆灯。

「友莹仁」助手踱一圈，双耳烔烔目光锐利，神生步爽充满朝气，马身饱满无瘦，保持勇锐毫无疲态。「千杯不醉」助手踱一圈，步姿爽朗有弹力，毛色呈现光泽，神态理想展现朝气，仍具好感未有走样。

「一生好彩」助手踱一圈，轻松完成步顺爽劲，神态畅旺力度唔差，外观驷正身壮色润，不逊赢马时。「鸿图新星」助手踱一圈，全程弹下弹下，充满活力好生猛，毛色亮丽目光锐利，精神爽利正值勇境。

风火恒云展现活力

「风火恒云」快慢由人姿态顺畅，胜后佳态保持。

「风火恒云」助手踱一圈，快慢由人姿态顺畅，神色马身都对办，火力既好展现活力，胜后佳态保持。「将傲」助手踱一圈，愈见放松，情绪不断改善，神采奕奕气宇轩昂，马身收实肌肉结实，进度转好。

「禾道丰」助手踱两圈，双目有神朝气勃勃，马身保持粗壮，肌肉结实毛水鲜明润泽，予人极佳观感。「喜乐之星」巫显东踱两圈，沿途急步抢走，充满竞赛意欲火气旺盛，早前试闸出色，上力大有进展。

谢锋

