晨光追击│「表之宇宙」走势顺畅

昨朝出跳的参战马并非太多，亦好少弗马，而且甚少骑师出现，现将操练报导过程如下。

「共享富裕」莫雷拉拍「后无来者」跳两段，健步如飞走势爽劲，身壮肌肉起展，神态回旺重新振作。「精算暴雪」助手跳两段，步幅开得好阔又够急劲，马身胀卜卜，毛色更亮到透光。

「文明福星」戴眼罩及头罩由助手拍「都灵福星」跳两段，跑规改善了，再无头拧拧及内闪，神态轩昂走势爽朗，锐不可挡。「表之宇宙」戴头罩由田泰安跳两段，表现淡定试得好，走势甚爽步顺畅，马身靓展现线条美。

「共建世界」戴头罩由潘顿跳两段，愈见专注步顺开扬，力度一课比一课增强，再无稚嫩感进度好。「伶俐骉驹」戴头罩由田泰安跳两段，精神饱满饶具朝气，身壮毛色现光泽，依然省镜长期呈勇。

嘉应光彩四蹄尽展

「嘉应光彩」马身收壮札实，火旺神生正值勇境。

「帅帅友福」戴头罩由副练跳两段，步伐稳健力度尚可，但差点气势，火气亦未算足够。「嘉应光彩」戴头罩由潘顿跳一段，马身收壮札实，四蹄尽展弹力十足，火旺神生正值勇境。

「竞骏皇者」助手跳两段，暗火涌现跃跃欲试，要紧扣缰绳，身靓色润观感极佳。「天天耍乐」戴头罩由助手跳两段，扣住而驰心火涌现，步挺力劲身又够壮，不逊赢马时候。

「星际快车」助手跳两段，清风送爽完成，火猛力足毛色悦目，打仔马一直省镜。「表之星河」戴头罩由田泰安跳两段，大步顺走力度未减半分，马身实净毛色润泽，佳态保持有余。

「贤知友您」副练跳两段，含枚俯首，落脚稳力贯注，毛色更见润泽，有进无退。「巴闭仔」戴头罩由周俊乐跳两段，力度好普通，出脚欠爽劲，久沉多时无起色。

兆文

