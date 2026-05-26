沙田早晨│「香港精神」骑练咬耳仔

刚周日跑遮打杯，「浪漫勇士」顺利再赢兼荣膺长途三冠王，至于「数字天文」在梁家俊胯下一度给予「浪漫勇士」压力，获亚军也演出醒神，今次第二场谷草二千二大长途，梁家俊出策同程两捷马「香港精神」值得看好，况且今朝试闸前，叶楚航一度捉住家俊咬耳仔。

巫厩两驹练者又跟实

今朝「浪漫老挝」及「纳百川」踱步巫伟杰跟到实，重视尽显。

巫伟杰前季开仓取得二十场头马，到上季大跃进，头马升至四十W，今季巫厩继续茁壮，跑到现时已赢出三十七W，有望打破上季头马纪录，今次两匹「浪漫老挝」及「纳百川」均见评分有利及状态回勇，周日试跑阿巫已跟到实，到今朝踱步一样有此动静，重视尽显。

千杯敬典袁妹做替工

「千杯敬典」今朝操练指定袁幸尧帮手加课，课后姚本辉更落隧道底接马。

「千杯敬典」一向季尾特佳，过去两季共获三W，首季五月十一日田草千二开斋，隔一仗六月中在谷草千二报捷，而上季于五月十四日又一次在谷草千二建功，更难得今朝操练显露搏杀动静，指定袁幸尧帮手加课，是唯一有此举动的姚厩马，课后姚本辉更落隧道底接马。

石哥落手拖烛光晚餐

今朝「烛光晚餐」出操徐雨石跟出跟入，甚至落埋手拖马。

虽然徐雨石季内早早已赢够数达标，但既然已进入从练倒数第二季，亦无必要保留，因为下季纵使赢不够数，练者最终亦须交还牌照，今次「烛光晚餐」回师三班强项路程，还要靓档配合，自然值得看好，睇埋今朝出操石哥跟出跟入，甚至落埋手拖马，追捧倍添信心。