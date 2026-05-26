内圈捕影│「捷足奔驰」力度充沛

大多参战马今朝都到内圈出试，精彩镜头一个接一个，现报导如下。

「魅力星」助手踱一圈，步伐稳健力度足够，马身靓有条线美，双目炯炯有神，充满朝气仍具好感。「捷足奔驰」助手踱一圈，试来精神爽利，步顺轻快力度充沛，马身保持壮健，神采奕奕近况出色。

「红衣醒目」副练踱一圈，无时无刻抢住走，心火旺盛但无汗湿，马身靓神态轩昂，状态长期省镜。「你知我得」助手踱一圈，身壮胀卜卜，毛色鲜明润泽，落脚整齐走势又硬净，火力未减勇况保持。

「红逸舍」助手踱一圈，全程担高头走，样子神气朝气勃勃，步顺力雄火气旺盛，新胜保持勇锐无比。「纳百川」助手踱一圈，小心按实顺走，外观对办身色俱吸引，过步轻爽力度不弱，去番最佳时候。

「跨境骏马」助手踱一圈，大大步轻松完成，步顺爽劲力度充裕，马身壮到不得了，走势誉满栏边。「幸运愉快」助手踱一圈，双耳烔烔目光锐利，神生步爽充满朝气，毛色油润悦目，持续见好无走样。

官金骐充满气势

「官金骐」神情专注目光如炬，火旺神生弗到漏油。

「飞龙在天」助手踱一圈，步密密轻松完成，步顺爽劲神色畅旺，暗火展现身又靓，抖够操足回勇。「官金骐」助手踱一圈，充满了气势，神情专注目光如炬，身靓实净全身肌肉，火旺神生弗到漏油。

谢锋