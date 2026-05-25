晨光追击│「穿甲金鹰」步挺爽劲

周一出跳马向来甚多，包括多匹参战分子，当中不乏勇马，现将操练过程报道如下。

「智勇名驹」戴头罩由霍宏声跳两段，少少懒可接受，步顺力充裕，神态亦对办。

「穿甲金鹰」副练跳三段，聚精会神步挺爽劲有力，火气有增无减，弗到爆。

「价值传承」布文跳两段，扣住而驰心火涌现，走势硬朗力度充裕，不断进步。

「东方福宝」潘明辉跳两段，仍旧竖尾兼跑姿唔靓，但状态理想步稳力足。

「赢得自然」何泽尧跳两段，精神爽利展现朝气，身壮色润，论态未见走样。

「魅力星」戴头罩由助手跳两段，唞气声唔大，对喘鸣马而言属好现象，马身好饱满。

「莲冠皇」戴头罩由希威森跳两段，神色无咁淡，尚要担高头走颇神气，有起色。

「莲冠皇」戴头罩由希威森跳两段，神色无咁淡，尚要担高头走颇神气，有起色。

「风采人生」黄智弘拍「幸运传承」跳三段，逐步追上反应甚佳，步爽充满弹力，马身喼得靓。

「星之愿」戴头罩由助手跳两段，大汗改不了，然而扣住走神态轩昂，朝气勃勃。

「飞龙在天」莫雷拉跳两段，神态专注火力俱备，马身实净，去番最佳时候。

「钻得胜」布文跳两段，比前淡定得多，唔再抢口，力度充裕步挺轻快。

「红衣醒目」田泰安跳两段，戴头罩及面箍，暗火涌现跃跃欲试，要紧扣缰绳，身靓色润观感好。

「乡村威龙」拍「幸运同行」跳两段，同样助手，前驹跑姿尚有点生硬，毛色亦未算靓，不过马有高质；后驹戴眼罩及头罩，一贯留后顺住走，力度充裕走势爽朗，马身仍壮具备争胜水准。

「至合拍」戴头罩由周俊乐草地跳两段，步幅开得好阔又够轻巧，神采奕奕，佳态保持有余。

「凡凡有余」戴头罩由希威森草地跳两段，大步顺走力度唔错，多跑下马身唔瘦，依然吸引。

兆文