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沙田早晨│蔡约翰为一对马破例

晨操动态
更新时间：00:39 2026-05-26 HKT
发布时间：00:39 2026-05-26 HKT

蔡约翰督操有个惯例，就是好少「落车」，长时期都会坐在单车上，就算落车都是站在地上督操，好少会坐公众席坐位。不知何故，昨朝当「幸运同行」和「乡村威龙」拍跳时，练者破例坐在公众席上监督走势，睇完之后若有所思，才施施然走去机坪接马。

布文满意叶厩双雄

叶厩战驹尚有「价值传承」和「钻得胜」，前驹昨朝接近六点钟出跳，后驹十分钟后出场，两驹均由布文主试，叶楚航动态也大同小异，依旧出跳前向布文教路，课后又到机坪接马；特别在两人当时倾了颇长时间，布文更少有地展欢颜，似对两驹进度好满意。

「莲冠皇」(图) 及「星之愿」有动静
「莲冠皇」(图) 及「星之愿」有动静

「莲冠皇」「星之愿」有动静

讲开廖厩马，五点半出跳的「莲冠皇」同「星之愿」亦极具睇头，前驹希威森主试，也是佢昨朝首匹出试马；后驹就由见习学员蔡仲谋考验，当时阿廖紧张得很，课前亲身护送这对马到隧道口，跳后再次现身当地，并第一时间向两位鞍上人追问走势，镜头瞩目。

「红衣醒目」骑练好倾

「红衣醒目」上季极速赢马，本以为可扶摇直上，谁不知迟迟未能赢到第二W；罗富全已不断变阵，上仗扳上千八效果颇出色，今次安排转战谷草一哩，能否变出彩虹要跑过至知；但昨朝交由田泰安出跳时，不论课前课后全哥都捉实安仔猛倾，非常积极。

 

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