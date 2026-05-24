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沙田早晨│「志醒大将」成哥跟出入

晨操动态
更新时间：00:50 2026-05-24 HKT
发布时间：00:50 2026-05-24 HKT

练马师榜沈集成仍领先，但多位练者步步进逼，谁是冠军目前当然言之尚早，但起码现阶段都会保持进取。正如沈集成马房，今战大军配合马王「浪漫勇士」，且重用好拍档麦道朗，摆明大举出击，其中「志醒大将」更要加倍留意，事关昨朝操练前后成哥都跟到实。

「天将龙驹」东东日日操

巫显东刚战凭「星火燎原」胜出今季第五W，对来季续牌相当大帮助。今战东东继续有徐雨石关照，除了为「骏皇逸」及「锐喜」执缰，仲会策「天将龙驹」角逐遮打杯。东东对于后驹无微不至，每朝操练都会亲自包办，昨朝唔例外，并成为少由骑师亲试的参战马。

「观万物」阿巫眼到唔眨

昨朝「观万物」亦充满搏杀动静，因为当操练完毕，巫伟杰现机机坪口接马，当时眼定定睇到唔眨眼。
昨朝「观万物」亦充满搏杀动静，因为当操练完毕，巫伟杰现机机坪口接马，当时眼定定睇到唔眨眼。

「观万物」上仗入直路鞍上人打了几鞭反应凌厉，以两个马位击败对手开斋。论实力于四班负轻磅必够争，加上潘顿今战再度披甲，甚至超磅照样出策，继续看好理所当然。昨朝此马亦充满搏杀动静，因为当操练完毕，巫伟杰现机机坪口接马，当时眼定定睇到唔眨眼。

「日驰千里」袁妹有睇头

今战姚本辉交两匹赛驹畀徒弟袁幸尧搏杀，分别是「日驰千里」和「骏毅快车」，两匹战马在昨朝到内圈踱步。「日驰千里」更由袁妹亲踱，练者在打点过程中尽显紧张之情，栏边检视之余再出烽火台督操，临收操前亦见呢对师徒详谈，而以上动静已一连两朝出现。
 

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