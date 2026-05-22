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内圈捕影│「岚臣」及锋而试

晨操动态
更新时间：15:30 2026-05-22 HKT
发布时间：15:30 2026-05-22 HKT

大多参战马今朝都到内圈出试，场面热闹，甚多精彩镜头。

「志醒大将」助手踱一圈，以轻松姿态完成，步挺贯注力足，马身扎实毛色靓，朝气勃勃正值勇境。「岚臣」助手踱一圈，试来精神爽利，步顺轻巧神态畅旺，暗火展现马身又靓，持续见好及锋而试。

「常尝发财」助手踱一圈，步挺顺畅又有弹力，马身保持粗壮，火气未减半分，长期见好体力充裕。「手机表能」副练踱一圈，情绪安稳好专注，走规亦改善无头岳岳，身收靓无肥态，进度极之理想。

「逍遥骑士」助手踱一圈，淡淡定有朝气，走势硬朗步挺开扬，马身实净神态对办，佳态保持有余。「光年八十」助手踱一圈，轻描淡写完成，神态自若竖起双耳，身靓力度充足，毛色悦目上佳水准。

「友莹光」助手踱一圈，快慢由人试得乖巧，马身好靓好壮，神态轩昂目光锐利，持续进步锋芒毕露。「千帆驹」助手踱一圈，全程担高头走相当神气，步顺力雄火气充裕，身壮色润外观靓，勇锐无比。

闪电小子神态活跃

「闪电小子」神情专注目光如炬，火气好状态不得了。
「闪电小子」神情专注目光如炬，火气好状态不得了。

「闪电小子」副练踱一圈，神情专注目光如炬，身靓全身都系肌肉，神态活跃火气好，状态不得了。「维港激流」助手踱一圈，细粒仔动作灵巧，火气又好，似足只辣椒仔，充满朝气，唞够效果理想。

谢锋
 

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