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晨光追击│「煌上」火力俱备

晨操动态
更新时间：15:15 2026-05-22 HKT
发布时间：15:15 2026-05-22 HKT

昨朝天气不好，不少马匹留待今朝试跑，场面热闹且不乏勇马，现将操练过程报道如下。

「恋爱狂」戴头罩由霍宏声跳两段，用暗力拉实，身壮神态活跃，展现朝气状态出色。「紫荆传令」戴头罩由助手跳两段，按实轻抒步头，神色甚佳力度不弱，毛色更润泽。

「煌上」戴头罩由艾道拿跳一段，神态专注火力俱备，马身胀卜卜，不断进步充满好感。「福聚」戴头罩由布浩荣跳两段，均速完成力度不弱，马身扎实出脚爽，论态极之对办。

「数字天文」戴头罩由助手跳两段，操控得好唔急口，喼到身壮毛色油润，勇锐之余并进步。「哈罗威」戴头罩由周俊乐跳两段，惯例竖尾并头岳岳，论态未见走势，步硬朗力充裕。

「百贺飞驹」戴头罩由副练跳两段，四蹄尽展弹力十足，神态畅旺朝气勃勃，去番最弗时。「飞驰九洲」戴头罩由助手跳两段，带点均速但过步畅顺，力度神态皆对办，早熟到位。

文明战士精神爽利

「文明战士」步幅开得好阔又够轻巧，双目炯炯有神。
「文明战士」步幅开得好阔又够轻巧，双目炯炯有神。

「天将龙驹」戴头罩由巫显东跳两段，聚精会神且暗火涌现，身壮色润，神态活泼弗到震。「文明战士」戴头罩由布文跳两段，步幅开得好阔又够轻巧，精神爽利，双目炯炯有神。

「老鼠斑」戴头罩由助手跳两段，比前更上力，出脚够咬地，马身收靓现线条美。「同样世界」戴头罩由潘顿跳一段，愈见专注步顺开扬，再无稚嫩感，上火上力进度好。

「东方魅影」戴头罩由黄宝妮跳一段，按慢轻描淡写完成，走势硬朗劲度够，马身喼得靓。「黄金骑士」戴头罩由助手跳两段，按住慢试神采奕奕，身靓好薄皮，神态轩昂依然省镜。

「泰坦」戴头罩由助手跳两段，比前淡定得多，展步流畅神色甚佳，一课比一课吸引。

兆文

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