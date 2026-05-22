沙田早晨│「冷娃」阿黎肉紧跟出入

尽管天气恶劣，奥尔民昨朝依然落力操马，最瞩目一匹当数「冷娃」。有两个吸引之处，一是昨朝黎厩参战马大多一早出跳，此驹却迟至近七时才考验，或许幕后希望雨势减细时才出试；二是黎昭升好紧张，不论课前课后都现身机坪主持大局，课前并亲托阿民上马。

伍厩孖宝小妹一早试

黄宝妮是贺厩见习生，每朝都会落力操贺厩马，就算为外线坐骑出试，大多做好贺厩工作，七点打后先至进行。然而昨朝一反常态，五点十五分先为伍厩「应龙飞影」出跳，跟手操埋「维港激流」，为何有以上安排不得而知？只见操后伍鹏志接马时，捉住小妹密密斟。

周日出策「天将龙驹」(图) 固然要留意，甚至「劲大威猛」也不可轻视，原因昨朝巫仔亲身出试后，特意走去烽火台揾姚本辉汇报。

「劲大威猛」巫仔揾辉哥

巫显东刚战爆「星火燎原」，取得近四个月来首场胜仗，也是继二二年七月一日胜出「海豚星」后，再一次替徐雨石赢马，手风转顺之下，周日出策「天将龙驹」固然要留意，甚至「劲大威猛」也不可轻视，原因昨朝巫仔亲身出试后，特意走去烽火台揾姚本辉汇报。

「樱花洒杯」阿礼多动静

艾兆礼昨朝六点二十分就露面，当时并未立即操马，而是先到烽火台揾吕健威，随即坐低威哥身旁倾了一阵子。倾谈过后就走到机坪上马，策骑「樱花洒杯」到大圈出跳，虽然雨势颇大场地非常差，阿礼却未有嫌弃，出试时小心翼翼，课后落马摸马头鼓励，充满睇头。