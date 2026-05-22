内圈捕影│「友莹光」气势磅礡

大多周日参战马昨朝出跳，相对在内圈出试马较少，却不乏勇马，现摘录如下。

「浪漫战神」助手踱两圈，试来精神爽利，步顺轻巧神态畅旺，暗火展现马身又靓，胜后更加锐利。

「绿族无限」助手踱一圈，竖起双耳目光锐利，神生步爽充满朝气，毛色油润悦目，论态相当出色。

「煌上」助手踱两圈，快慢由人试得乖巧，神色活跃情绪稳定，马身收得更壮更靓，态勇持续进步。

「友莹光」助手踱两圈，充满了气势，目光炯炯有神，全程岳高头走，马身又壮，弗到漏油人见人赞。

「文明战士」助手踱两圈，比前收敛接受操控，步顺轻巧神态畅旺，力度一课一课增强，进度极佳。

「手机表能」副练踱一圈，情绪安稳好专注，步挺有力精神爽利，马身收靓展现线条美，上火上力。

「手机表能」副练踱一圈，情绪安稳好专注，步挺有力精神爽利，马身收靓展现线条美，上火上力。

「醒目先驹」副练踱一圈，步如轮神采奕奕，力度充足暗火涌现，马身壮毛色靓，持续态勇吸引到痹。

「华丽再赢」助手踱两圈，神态愈来愈轻松，落脚轻快富弹力，肌肉结实毛色润泽，保持上佳进度。

「创科群英」助手踱两圈，唔急唔抢，口劲完全收敛，力度未减马身喼得靓，单讲状态依然好省镜。

「志醒大将」助手踱两圈，神情专注双目有神，马身靓且全身肌肉，神色活跃火气旺盛，佳态保持有余。

谢锋