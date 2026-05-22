晨光追击│ 「大回报」当锐再进

一如平日的周四晨课，昨朝出跳马相当踊跃，当中不乏周日参战分子及勇马，现摘录如下。

「樱花酒杯」艾兆礼按住轻松跳两段，力度好够，毛色悦目立立靓，状态大勇。「大回报」戴眼罩及头罩由助手跳一段，不再抢口乃好现象，落脚轻快有弹力，当锐马有进无退。

「巧眼光」助手跳两段，一直竖尾但神情专注，大马不重身，观感不俗。

「表之浩瀚」助手跳两段，戴头罩及面箍，快慢由人更规矩，力度保持有余，外观又四正，保持勇态。

「福聚」戴眼罩及头罩由布浩荣跳两段，全程抢走甚生猛，出脚顺畅无乱，今课表现讨好。「丰功伟绩」戴头罩由助手跳两段，力度好番好多，身色皆靓，状态去番最佳时候。

「维港激流」戴头罩由黄宝妮拍「幸运大夫」跳两段，前驹慢慢追上好反应，细马身胀卜卜，状态无走样。

「马上盈」戴头罩由助手跳两段，抢住走火气旺盛，马身胀卜卜，毛色立靓，状态在水准已上。

「马上盈」戴头罩由助手跳两段，抢住走火气旺盛，马身胀卜卜，毛色立靓，状态在水准已上。

「超劲赤兔」戴眼罩及头罩由助手跳两段，急口马要小心操控，力度保持有余，走势爽劲。「双星报喜」戴头罩由周俊乐跳两段，无之前咁懒，走势硬朗有力，观感胜前。

「高感」戴眼罩及头罩由助手跳一段，马身已壮毛色润泽，神态非差伤愈对办。「闪耀天河」戴头罩由周俊乐跳三段，不转脚并岳头，似乎不太喜欢湿慢场地，但马身喼得靓，作战水准以上。

「岚臣」助手跳两段，戴头罩及面箍，神情专注出脚爽劲俐落，身壮色润上佳水准。「冷娃」奥尔民跳一段，神态专注火力俱备，身壮肌肉展现，开步爽充满弹力，状态勇锐无比。

「包装天王」戴头罩由潘顿草地跳两段，落脚整齐有力，马身更实净，朝气勃勃态在勇境。「凌登」戴头罩由助手草地跳两段，步稳力足火气不差，毛色有光泽，伤愈状态对办。

兆文