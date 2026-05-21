内圈捕影│「百贺飞驹」步伐稳健

昨朝到内圈出试之马尚算不少，也不乏精彩镜头及勇马，现报导如下。

「百贺飞驹」助手踱一圈，步伐稳健力度足够，身靓有条线美，双目炯炯有神，充满朝气全面回勇。「闪耀天河」助手踱一圈，轻描淡写完成，神态自若双耳烱烱，身靓步爽力度充足，状态一直见好。

「凌登」助手踱两圈，担高头走极具朝气，步顺力雄火气充裕，身壮实净毛色又靓，抖够操足仍勇。「友莹光」助手踱一圈，运步如轮神采奕奕，力度充足暗火涌现，外观靓到无得弹，近况弗到不得了。

包装天王神情专注

「包装天王」火气有增无减，胜后更进锋芒毕露。

「贤者威枫」助手踱一圈，毛色悦目立立令，马身壮全身肌肉，步挺顺畅力度充沛，长期在上佳水准。「包装天王」助手踱两圈，神情专注目光如炬，身靓全身肌肉，火气有增无减，胜后更进锋芒毕露。

「仁仁有余」助手踱两圈，小心按实顺走，外观靓身色俱吸引，过步轻爽力度充沛，且火气更胜前时。「隋我同来」助手踱一圈，快慢由人表现乖巧，马身好靓好壮，神采奕奕目光锐利，保持上佳进度。

「大回报」助手踱一圈，一贯有点急口，全程捉实小心翼翼操控，翻步急密有力，愈赢愈醒充满气势。「威力非凡」助手踱一圈，从容完成整个过程，出脚爽劲贯注力足，神态畅旺活力展现，进步且勇。

谢锋