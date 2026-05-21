Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

晨光追击│「共创欢欣」精神爽利

晨操动态
更新时间：01:15 2026-05-21 HKT
发布时间：01:15 2026-05-21 HKT

昨朝出跳的参战马尚算不少，当中包括多匹弗马，亦有不少骑师到场，现将操练报导过程如下。

「共创欢欣」戴眼罩由艾道拿跳一段，步幅开得好阔又够急劲，试来精神爽利，前所未见吸引。「渡月桥」戴头罩由田泰安跳两段，扣住走神态轩昂，走势硬朗有力，抖够操足伤愈对办。

「金快飞飞」潘顿拍「友得盈」跳两段，戴头罩及鼻箍，仍岳头但肯转脚，尚要暗火涌现力充裕，予人极佳观感。「手机表能」副练跳两段，比前淡定得多，唔再抢口，力度提升大有进展。

精英高球走势硬净

「精英高球」四蹄尽展弹力十足，弗到不得了。
「精英高球」四蹄尽展弹力十足，弗到不得了。

「绿族无限」戴头罩由副练跳两段，一贯卖力一贯抢走，皮光肉滑力度又好，近况理想。「精英高球」戴头罩由班德礼拍伴跳马跳两段，走势硬净劲度未减，四蹄尽展弹力十足，弗到不得了。

「佛亮老挝」戴头罩由杨明纶跳两段，精神饱满饶具朝气，毛色仍具光泽，状态无走样。「家传之宝」布浩荣拍「星幻」跳两段，戴头罩及鼻箍，神态专注唔再分心，且展步开扬顺畅，进度出色。

「闪电小子」戴头罩由艾兆礼跳三段，走势甚爽步阔力劲，马身靓展现线条美，保持上佳进度。「彪形勇将」戴头罩由奥尔民跳两段，毛色仲系淡淡哋，不过身已收好，而且力度增强。

「幸运派彩」拍「无比小子」跳两段，同样戴头罩及助手试，前驹跳来似样似样，身轻步挺有活力，论态合格有余，后驹跑规改善了，再无头拧拧，不过力度仲未够。

「新力骄」班德礼跳三段，轻描淡写完成，神态活跃劲度够，外观亦省镜。「常尝发财」戴头罩由杨明纶拍「挚友胜」跳两段，含枚俯首，落脚稳力贯注，毛色靓身壮健。

兆文

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
黎明佛山开骚妻女罕现身 8岁爱女超投入一特征同老窦如饼印 妻子阿Wing零表情惹关注
黎明佛山开骚妻女罕现身 8岁爱女超投入一特征同老窦如饼印 妻子阿Wing零表情惹关注
影视圈
10小时前
大埔巴希雅海湾重庆烧烤易手！ 老板惨呻单日仅赚$800   网民归咎2大死因劝新场主借鉴
大埔巴希雅海湾重庆烧烤易手！ 老板惨呻单日仅赚$800   网民归咎2大死因劝新场主借鉴
饮食
9小时前
港漂小红书教9招「完美伪装香港人」惹议 来港4年总结「扮港人」精髓 网民睇到一点急叫停：做咗即刻玩完｜Juicy叮
港漂小红书教9招「完美伪装香港人」惹议 来港4年总结「扮港人」精髓 网民睇到一点急叫停：做咗即刻玩完｜Juicy叮
时事热话
12小时前
不适壮男路边休息猝死摇摇椅上 网民生命讨论成热搜︱有片
00:21
不适壮男路边休息猝死摇摇椅上 网民生命讨论成热搜︱有片
即时中国
10小时前
马浚伟履新衍生集团副主席  公开巨型办公室优越环境  巨窗尽览无敌山景拥私人咖啡角落
马浚伟履新衍生集团副主席  公开巨型办公室优越环境  巨窗尽览无敌山景拥私人咖啡角落
影视圈
8小时前
契妈黄夏蕙爆李泳豪分手内情  认契仔非富二代委屈杨思琦：忍无可忍先走  望各界原谅李泳汉
契妈黄夏蕙爆李泳豪分手内情  认契仔非富二代委屈杨思琦：忍无可忍先走  望各界原谅李泳汉
影视圈
9小时前
佳宝超市再减价！全场货品无门槛一律8折 全线分店一连4日有得减
佳宝超市再减价！全场货品无门槛一律8折 全线分店一连4日有得减
生活百科
13小时前
元朗多宝鸡蛋仔结业！街坊难舍夹饼/烧卖/鱼蛋 老板娘慨叹1原因令减租仍难生存....
元朗多宝鸡蛋仔结业！街坊难舍夹饼/烧卖/鱼蛋 老板娘慨叹1原因令减租仍难生存....
饮食
9小时前
港男搭高铁商务座上广州 ¥209包一餐+免费小食 大赞：豪华如飞机 惟网民1点认为不值得
港男搭高铁商务座上广州 ¥209包一餐+免费小食 大赞：豪华如飞机 惟网民1点认为不值得
旅游
2026-05-19 19:47 HKT
日女议员被爆疑曾拍AV 网民揪出番号旧片重登榜首
日女议员被爆疑曾拍AV 网民揪出番号旧片重登榜首
即时国际
9小时前