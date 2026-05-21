晨光追击│「共创欢欣」精神爽利

昨朝出跳的参战马尚算不少，当中包括多匹弗马，亦有不少骑师到场，现将操练报导过程如下。

「共创欢欣」戴眼罩由艾道拿跳一段，步幅开得好阔又够急劲，试来精神爽利，前所未见吸引。「渡月桥」戴头罩由田泰安跳两段，扣住走神态轩昂，走势硬朗有力，抖够操足伤愈对办。

「金快飞飞」潘顿拍「友得盈」跳两段，戴头罩及鼻箍，仍岳头但肯转脚，尚要暗火涌现力充裕，予人极佳观感。「手机表能」副练跳两段，比前淡定得多，唔再抢口，力度提升大有进展。

精英高球走势硬净

「精英高球」四蹄尽展弹力十足，弗到不得了。

「绿族无限」戴头罩由副练跳两段，一贯卖力一贯抢走，皮光肉滑力度又好，近况理想。「精英高球」戴头罩由班德礼拍伴跳马跳两段，走势硬净劲度未减，四蹄尽展弹力十足，弗到不得了。

「佛亮老挝」戴头罩由杨明纶跳两段，精神饱满饶具朝气，毛色仍具光泽，状态无走样。「家传之宝」布浩荣拍「星幻」跳两段，戴头罩及鼻箍，神态专注唔再分心，且展步开扬顺畅，进度出色。

「闪电小子」戴头罩由艾兆礼跳三段，走势甚爽步阔力劲，马身靓展现线条美，保持上佳进度。「彪形勇将」戴头罩由奥尔民跳两段，毛色仲系淡淡哋，不过身已收好，而且力度增强。

「幸运派彩」拍「无比小子」跳两段，同样戴头罩及助手试，前驹跳来似样似样，身轻步挺有活力，论态合格有余，后驹跑规改善了，再无头拧拧，不过力度仲未够。

「新力骄」班德礼跳三段，轻描淡写完成，神态活跃劲度够，外观亦省镜。「常尝发财」戴头罩由杨明纶拍「挚友胜」跳两段，含枚俯首，落脚稳力贯注，毛色靓身壮健。

兆文