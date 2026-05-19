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沙田早晨│雷神亲身为两驹出试

晨操动态
更新时间：15:45 2026-05-19 HKT
发布时间：15:45 2026-05-19 HKT

今朝有四匹方厩参战马到大圈出试，包括「有情有义」、「满心星」、「星运少爵」及「日日赏」，其中前两驹更由主帅莫雷拉亲试，而上述四驹出试时方嘉柏一直在栏边睇到实，方厩近期成绩一般且连番拚失，今次回师主场谷草出战，这批马绝对要有睇高一线必要。

小磁怪绿色铁蹄特别

「小磁怪」
「小磁怪」
「绿色铁蹄」
「绿色铁蹄」

除了方厩四驹，今朝尚有两匹参战马到大圈加课，分别是巫厩「小磁怪」和伍厩「绿色铁蹄」，要留意这两个仓口之马进行踱步必到内圈进行，突然安排到大圈出试显得极不寻常，况且巫伟杰同伍鹏志刚战均有马赢手风不俗，再加上两驹均是大冷门，绝对值得一博。

暴风一族桂神揾阿泽

「暴风一族」今朝试闸前桂福特一度捉住何泽尧倾谈。
「暴风一族」今朝试闸前桂福特一度捉住何泽尧倾谈。

「暴风一族」近三仗表现一般，主要是近两仗跑没有根据的千四米，摆明志不在此，今仗终于跑番千二米，尚要转战谷草对手较弱，更有睇头换上斗志好的华将何泽尧操刀，再看今朝试闸前桂福特一度捉住泽仔倾谈，动态肉紧不已，更肯定此匹桂厩马必有攻坚之意。

驭跑得阿廖心急接马

今朝「驭跑得」到内圈出试后廖康铭特到机坪接马，随后并跟入马房。
今朝「驭跑得」到内圈出试后廖康铭特到机坪接马，随后并跟入马房。

「驭跑得」其实在港首仗廖康铭已安排在谷草上阵，可惜当晚冲闸退出，之后三战跑田草出击却不入三甲，今次终于回师跑马地，赛前刻意安排由布浩荣试谷草大闸，全程领放拉士骑落仲有，至于今朝此马到内圈出试后廖康铭特到机坪接马，随后并跟入马房，镜头瞩目。

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