内圈捕影│「林宝精神」步顺爽劲

大多参战马今朝都到内圈出试，场面热闹，甚多精彩镜头。

「英雄豪迈」助手踱一圈，毛色立立令，马身壮全身肌肉，步挺顺畅力度充沛，老当益壮保养出色。「林宝精神」助手踱一圈，大大步轻松完成，步顺爽劲神态畅旺，坠手暗火展现，状态仍勇毫无疲态。

「佐治传奇」助手踱一圈，马身好粗壮充满线条美，神色活跃朝气勃勃，毛色悦目乌卒卒，相当省镜。「暴风之子」助手踱一圈，出脚轻快亦有弹力，神态集中力度未减，双目有神身喼得壮，锐气仍盛。

「康昌之星」助手踱一圈，全程担高头走好神气，步顺力雄火气充裕，灰马身又够壮，单讲状态仍吸引。「天火同人」助手踱一圈，轻描淡写完成，神态自若双耳烱烱，身靓力充足毛色油润，佳态保持有余。

做好自己力度充沛

「做好自己」毛色油润有光泽，忠心马长期呈勇。

「雷神太保」助手踱一圈，惯性抢口要紧缰捉实，火力未减马身仍壮，神态极之活泼，生猛持续见好。「做好自己」助手踱一圈，步伐稳健力度充沛，马身依旧咁靓，毛色油润有光泽，忠心马长期呈勇。

「富心星」助手踱两圈，马身壮到不得了，双耳烔烔目光锐利，神生步爽充满朝气，勇态丝毫无低落。「俏眼光」助手踱一圈，步伐稳健力度唔错，马身依旧好靓，神态活跃暗火展现，持续勇锐兼且进步。

谢锋