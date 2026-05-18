沙田早晨│「决一剑」阿廖罕见亲试

先有沈集成上周三赢三场，再有刚战吕健威大演帽子戏法，已被取代榜首位置的廖康铭，当然不会袖手旁观，今朝开操时纵使细雨纷纷，不过仍亲自出马，戎装替「决一剑」出跳，翻查纪录，近期练者甚少替此马出试，对上一次已系一月一日，出击心意尽显。

阿游冒雨跟二驹出入

今朝「颜色之皇」及「随缘得胜」出跳后，游达荣逐一向鞍上人追问。

游达荣赢廿七W，当中谷草占去十三场，田草及泥地分别赢十一及三W，可见谷草已成为游厩出击主场，今次赛事更强阵攻坚，包括「颜色之皇」及「随缘得胜」，上述二驹今朝一早出跳，阵游对每驹都好紧张，冒雨跟出跟入，课后并逐一向鞍上人追问。

增强贺贤睇到唔眨眼

「增强」今朝出跳更表现极佳，贺贤全程金晴火眼睇实。

「增强」虽然伤患多多，但质素相当之高，纵使今季仅上阵三次，一样取得一胜两位佳绩，今朝出跳更表现极佳，神态威武目光锐利，贺贤就全程金晴火眼睇实，甚至跳后回程走势亦睇到眼都唔眨，值得一提，此驹在二四年试谷闸多达三次，且取得两冠一亚优异佳绩。

美丽登场全哥跟入仓

今朝「美丽登场」出跳时罗富全走上烽火台顶楼督操。

「美丽」系马匹主力在蔡、东厩交出佳绩，相对地在罗厩则比较少赢马，不知是否因此之故，今季引入「美丽登场」份外肉紧，连同今战，三战都强配潘顿出师，今朝此马出试当然唔会马虎，出跳时罗富全走上烽火台顶楼督操，课后立即赶去机坪接马，继而再跟住此驹返马房。

胜在有型航哥仄耳塞

「胜在有型」今朝出跳前叶楚航走去马匹身旁，落手检视耳塞这配备。

现役马之中，比较少粟色兼有金色棕毛的马，姑勿论质素如何，但一看样子就予人好感，叶楚航相当「把炮」，麾下「胜在有型」和「英雄豪迈」都系呢类马，并安排今次齐齐出战，其中前驹今朝出跳更相当吸引，事关课前航哥走去马匹身旁，落手检视耳塞这配备。

佐治传奇小潘大细超

今朝潘明辉为「佐治传奇」出跳后一再拍马颈以示鼓励，而且同接马的伍鹏志倾好长时间。

今朝上半场晨课甚少骑师到场，潘明辉是该时段少有到场的一位，六点现身的他立即为两匹伍厩马出跳，先试「蓝地球」，接住跳「佐治传奇」，然而对待两驹明显唔同，为后驹出跳后一再拍马颈以示鼓励，而且同接马的伍鹏志倾好长时间，为前驹出试则无上述动静。