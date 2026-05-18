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内圈捕影│「信心星」充满霸气

晨操动态
更新时间：15:15 2026-05-18 HKT
发布时间：15:15 2026-05-18 HKT

由于大多战驹都做最后试跑，故今朝到内圈出试不太多。

「信心星」助手踱两圈，马身壮到不得了，双耳烔烔目光锐利，神生步爽充满霸气，长期呈勇现锋芒。「踏雪寻梅」助手踱一圈，双耳烔烔目光锐利，神生步爽充满朝气，火力保持旺盛，愈赢愈劲有气势。

「知道稳胜」助手踱两圈，小心翼翼按实，马身茁壮毛水润泽，落脚稳劲力不俗，持续态勇神态威武。「鸿图新星」助手踱一圈，神情专注目光如炬，身实净全身肌肉，神态活跃火气旺盛，近况极之出色。

「烈焰光芒」助手踱一圈，步姿爽朗有弹力，毛色充满光泽，马身愈收愈靓，状态既好且不断进步。「喵喵怪」助手踱一圈，全程弹下弹下，充满活力好生猛，毛色亮丽目光锐利，有进无退长期呈勇。

「暴风之子」助手踱两圈，快慢由人姿态顺畅，神色马身都对办，火气既好展现活力，新胜保持勇健。「本领非凡」助手踱一圈，双目有神朝气勃勃，马身保持粗壮，毛水鲜明润泽，勇况未减体力充裕。

多利神驹劲度足够

「多利神驹」成身肌肉充满条线美，状态一直见好。
「多利神驹」成身肌肉充满条线美，状态一直见好。

「鼓浪高升」助手踱一圈，试来精神爽利，步顺轻快有弹力，力度充沛神采奕奕，上佳水准展现朝气。「多利神驹」助手踱两圈，马身好粗壮，成身肌肉充满条线美，步伐硬朗劲度足够，状态一直见好。

谢锋

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