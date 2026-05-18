晨光追击│「兴驰千里」有进无退

周一出跳马一向甚多，包括多匹参战分子，当中不乏勇马，现将操练报导过程如下。

「兴驰千里」戴头罩由杨明纶跳两段，洒开大步冲刺，劲度十足有火有力，有进无退。「美丽登场」戴头罩由助手跳两段，有点急口用力拉实，身光颈靓，走势硬朗急劲。

「同心同乐」助手跳两段，双耳桐桐表现精神爽利，身壮扎实予人好感。「安康万里」戴头罩由副练拍「烈进驹」跳三段，一直领先近两个马位，唔算懒神态可以，观感不差。

增强弗到震

「增强」走势硬净劲度未减，四蹄尽展弹力十足。

「靖哥哥」助手跳两段，无之前咁生硬，出脚顺畅有力，马身够扎实。「增强」助手跳两段，走势硬净劲度未减，四蹄尽展弹力十足，弗到震。

「随缘得胜」戴头罩由助手跳两段，健步如飞走势爽劲，身壮肌肉起展，佳态保持。「做好自己」戴头罩由助手跳两段，扣住走神态轩昂，走势硬朗有力，外观又靓。

「佐治传奇」戴眼罩及头罩由潘明辉跳两段，暗火涌现跃跃欲试，要紧扣缰绳，神态轩昂。「合伙飞驰」戴头罩由布文跳两段，含枚俯首，落脚稳力贯注，马身壮健毛色悦目。

「决一剑」戴头罩由廖康铭跳两段，走势甚爽步顺畅，马身靓展现线条美，有好感。「林宝精神」戴头罩由希威森跳两段，大步顺走力度唔错，多跑下马身唔瘦，长期呈勇。

「快搏」黄宝妮草闸跳两段，老马火气好，用暗力拉实，马身靓胀卜卜。「星运少爵」莫雷拉草闸跳两段，试来不徐不疾，既收敛又神情专注，外观又对办。

「泰力」黄宝妮草闸跳两段，跳来似样似样，身轻步挺有活力，论态合格有余。

兆文