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沙田早晨│梁家俊亲试罗厩双雄

晨操动态
更新时间：19:45 2026-05-17 HKT
发布时间：19:30 2026-05-17 HKT

梁家俊一向较少出现周日晨课，但今朝却现身，并替两匹罗厩参战马出跳，分别为「至尊瑰宝」和「越骏齐欢」，尽显其重视程度，而且课前课后都同罗富全密密斟。

再看「至尊瑰宝」周三终于重返首本路程谷草千二；「越骏齐欢」上仗则在谷草一哩追入殿军，明显进步不少，两驹可睇高一线。

希威森紧张明月清风

今朝「明月清风」出试后，希威森约埋廖康铭入马房，似乎有大计要商讨。
今朝「明月清风」出试后，希威森约埋廖康铭入马房，似乎有大计要商讨。

讲开今朝现身骑师，尚有一位希威森，近期周日晨课森仔不时出现，原本动态不算特别，瞩目在他今朝只操一驹，且并非近况出色或者高班赛驹，而是五战全败的廖厩马「明月清风」。

而森仔替「明月清风」出试后，更约埋廖康铭入马房，似乎有大计要商讨，此驹今战必须吼实。
 

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