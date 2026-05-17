内圈捕影│「美丽登场」神闲气定

不少马匹今朝到内圈轻舒步头，甚多精彩场面，现将操练报道如下。

「美丽登场」助手踱一圈，愈见收敛神闲气定，跑姿顺畅落脚轻巧，马身愈收愈靓，态勇且不断进步。「烈焰光芒」助手踱一圈，全程岳高头走好神气，马身更壮毛色又靓，且力度再增强，前所未见吸引。

「紫辰之星」助手踱一圈，愈来愈放松，汗湿唔多，神情集中目光锐利，马身收实，保持上佳进度。「比特星」助手踱一圈，马身好靓好粗壮，走来神态轩昂，跨步开扬力度充裕，操足极之省镜。

星辰千帅正值勇境

「星辰千帅」走势畅顺轻描淡写，神采奕奕展现朝气。

「星辰千帅」助手踱一圈，走势畅顺轻描淡写，身壮步挺力度又够，神采奕奕展现朝气，正值勇境。「颜色之皇」助手踱一圈，运步如轮神采奕奕，力度充足暗火展现，马身依然壮硕，一直吸引无走样。

「随缘得胜」助手踱一圈，马身壮到不得了，竖起双耳目光锐利，神生步爽充满朝气，佳态保持有余。「知道稳胜」助手踱一圈，细细只但身够扎实，步伐稳健力度充沛，神态活跃暗火展现，持续态勇。

「有情有义」助手踱一圈，神情专注目光如炬，身好靓全身肌肉，火气有增无减，持续态勇锋芒毕露。「决一剑」助手踱一圈，步姿爽朗有弹力，毛色复现光泽，神色亦转好，马身够实净，大有转机。

谢锋