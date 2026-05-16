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沙田早晨│雷神亲身为两驹加课

晨操动态
更新时间：15:45 2026-05-16 HKT
发布时间：15:45 2026-05-16 HKT

今朝有五匹方厩参战马到大圈出试，包括「舞林盛宴」、「王者天下」、「正本巨星」、「正本良心」及「富裕君子」，其中前两驹更由主帅莫雷拉亲试，而上述五驹出试时方嘉柏一直在栏边睇到实，动态肉紧不已，加上今次大军压境来势汹汹，这批马必要睇高一线。

阿廖急住接部族高手

「部族高手」今朝操练后，廖康铭心急到机坪接马。
「部族高手」今朝操练后，廖康铭心急到机坪接马。

冠军练马师之争已到白热化阶段，廖康铭一个不留神，榜首位置被沈集成霸占，当然不能怠慢，今战虽出马不多，但全部实力唔差，尤其「部族高手」加盟后一击即中，上仗排外档一样跑第四，再看今朝操练后，练者心急到机坪接马，绝对有力替马房增添进帐。

利高八斗骑练咬耳仔

今朝田泰安一度同姚本辉行埋咬耳仔。
今朝田泰安一度同姚本辉行埋咬耳仔。

田泰安季尾阶段手风转顺，五月份更加未断缆连胜四期，明日赛事食住旺势有望再添进帐，尽管只得五匹坐骑，但配合旧波士桂福特强势而来，当中三驹继续委以重任，另外策骑姚厩「利高八斗」更是餐士恶马，而今朝安仔一度同姚本辉行埋咬耳仔，亦显露搏杀动静。

全哥揾袁妹商讨大计

罗富全今朝曾揾袁幸尧倾谈，出击心意尽表无遗。
罗富全今朝曾揾袁幸尧倾谈，出击心意尽表无遗。

袁幸尧出道短短个多月已豪取七W，而且杀入前四名比率超过一半，反映她的减十磅优惠，为坐骑带来极大帮助，今期罗富全将两匹挂头牌马「日出东方」和「自动自觉」，一并交予袁幸尧减磅出击，大大提高胜算，更瞩目今朝全哥曾揾袁妹倾谈，出击心意尽表无遗。

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