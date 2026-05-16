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内圈捕影│「飞来霸」心火涌现

晨操动态
更新时间：15:15 2026-05-16 HKT
发布时间：15:15 2026-05-16 HKT

大多参战马今朝都到内圈出试，场面热闹，甚多精彩镜头。

「开心三多」助手踱一圈，运步如轮神采奕奕，力度充足暗火涌现，马身壮毛色靓，比起前时更吸引。「飞来霸」助手踱一圈，全程抢走心火涌现，外观靓皮光肉滑，双目炯炯有神，观感不逊赢马时候。

「快乐宝宝」助手踱一圈，身壮胀卜卜，毛色吸引鲜明润泽，落脚整齐又够硬净，神采奕奕勇况冒升。「禾道丰」助手踱一圈，全程岳高头走好神气，马身更壮力度再增强，早前曾缺课，埋门操足无大碍。

「巴闭精」助手踱一圈，试来从容淡定，双目有神气宇轩昂，马身收靓毛色亮丽，进度出色誉满栏边。「杰出雷霆」助手踱一圈，淡淡定有朝气，走势硬朗步挺开扬，马身札实神态甚佳，保持上佳进度。

「梦照发」助手踱一圈，小心按实顺走，身色同样吸引，过步轻爽力度未减半分，依然勇锐未见低落。「星光快驱」助手踱一圈，愈见放松，情绪不断改善，神态集中出脚爽劲有力，朝气勃勃充满好感。

安泰有进无退

「安泰」充满活力神态生猛，毛色悦目目光锐利，
「安泰」充满活力神态生猛，毛色悦目目光锐利，

「安泰」助手踱一圈，全程弹下弹下，充满活力神态生猛，毛色悦目目光锐利，有进无退精力旺盛。「天福」助手踱一圈，运步如轮神采奕奕，力度充足暗火展现，马身极之壮硕，吸引不已及锋而试。

谢锋

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