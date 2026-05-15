内圈捕影│「致力之城」踏上正轨

大多参战马今朝都到内圈出试，场面热闹，甚多精彩镜头。

「精算特殊」助手踱一圈，步挺开扬又有弹力，身壮健毛色复现光泽，火气亦唔错，落班弗得及时。「致力之城」助手踱一圈，全程岳高头走好神气，马身更壮力度再增强，马身喼得靓，确认踏上正轨。

「果然侥幸」助手踱一圈，淡淡定有朝气，走势硬朗步挺开扬，马身札实神态活泼，一直在上佳水准。「天天更好」助手踱一圈，充满了气势，目光炯炯有神，神态活泼，火气好到不得了，至今最弗一次。

哥伦布誉满栏边

「哥伦布」运步如轮神采飞扬，目光锐利火气又好。

「金创福威」助手踱一圈，力度一直好充沛，大只仔身好壮，暗火展现双目有神，朝气勃勃勇况十足。「哥伦布」助手踱两圈，运步如轮神采飞扬，目光锐利火气又好，马身好靓外观驷正，走势誉满栏边。

「超开心」助手踱一圈，神情专注目光如炬，身靓全身都系肌肉，神态活跃步爽力劲，胜后再进一步。「部族高手」助手踱一圈，全程弹下弹下，充满活力好生猛，毛色亮丽身好粗壮，正值勇境锐气正盛。

「三甲之星」助手踱一圈，步伐稳健力度不弱，马身一直做得靓，毛色油润好睇，进度理想已在勇境。「友莹亮」助手踱一圈，试来精神爽利，步顺轻快有弹力，马身保持壮健毛色悦目，勇态未见低落。

谢锋

