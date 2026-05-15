晨光追击│「日出东方」走势硬朗

大多马匹已在周四试跑，加上多位骑练北上从化参与试闸，故今朝出跳马并非太多，场面冷清，现将操练报导过程如下。

「禾道威」戴头罩由助手草地跳一段，主动抢走，鞍上人捉得辛苦，火气好到不得了，马身又壮。「日出东方」戴头罩由助手跳一段，少许急口可接收，比起过往规矩得多，走势硬朗火猛力劲。

「首骏」戴头罩由助手跳两段，跳来似样似样，身轻步挺有活力，但马身唔够之前饱满。「劲先生」助手跳三段，轻描淡写完成，走势硬朗劲度够，马身喼得靓，论态出色。

城中勇士力度充裕

「城中勇士」扣住而驰心火涌现，有进无退。

「天外迎天」戴头罩由助手跳一段，轻描淡写完成，走势硬朗劲度够，神色活跃复现起色。「城中勇士」助手跳一段，扣住而驰心火涌现，力度充裕，马身喼得靓，有进无退。

「江南勇士」戴头罩由何泽尧跳两段，按住顺走尚算轻松，身亦够粗壮，神态对办饶具好感。「钢铁安防」由助手跳两段，马身够札实，但动作仍带点论尽，且一再头岳岳。

「天外富天」戴头罩由班德礼跳一段，仲系好生硬，走势欠熟汗湿又多，有质未熟。「金德义」戴眼罩由黄宝妮跳两段，精神奕奕饶具朝气，力度亦唔错，外观驷正身壮色润。

「开心孖宝」戴头罩由何泽尧跳三段，有点牵强，力度唔够出脚论尽，仲要回程时郁身郁势。「斗志波」戴头罩由助手跳一段，捉实慢速完成，步伐平稳，气势却不够，顶多八成马。

「韦少宝」助手跳两段，全程紧缰扣实，俯首情绪集中，出脚开扬有力，保持进度。「海王」由助手跳一段，出脚仲系好笨重，而且周身郁，懒性又重，未有好感。

兆文

