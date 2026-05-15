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晨光追击│「哥伦布」状态弗爆

晨操动态
更新时间：00:28 2026-05-15 HKT
发布时间：00:28 2026-05-15 HKT

一如平日的周四晨课，昨朝出跳马相当踊跃，当中不乏周日参战分子及勇马，现摘录如下。

「亨骥」戴头罩由助手跳两段，仍戴住马定基但无岳头，神色甚佳充满朝气，状态不俗。
「实力加」戴头罩由奥尔民跳两段，竖尾但好集中，双目炯炯有神，坠手现暗火呈勇态。
「开心三宝」戴头罩由助手跳三段，大大只唔重身，专注神采奕奕，仍在争胜水准。
「鸿图大展」戴头罩由布浩荣跳两段，步顺流畅力度不弱，毛色唔再淡色，进度理想。
「铝神」戴头罩由奥尔民跳两段，虚火已泄无之前咁心急，步伐整齐状态已操勇。
「捷足奔驰」戴眼罩由田泰安跳三段，动作仍有点大，但力度增强，步开得阔好状态。
「健康快车」助手跳两段，走势硬朗力度唔错，马身壮健毛色立立靓，状态平稳。
「快乐高球」戴眼罩由班德礼跳两段，大步轻松走过，力度好神态佳，上佳水准。

「精算特殊」戴头罩由助手跳一段，有番坠手感，展现久违了的火气，重新振作。
「精算特殊」戴头罩由助手跳一段，有番坠手感，展现久违了的火气，重新振作。

「耀宝」戴头罩由潘顿跳两段，主动性强火气好番好多，要挑剔是较多汗湿。
「确好劲」戴头罩由巴度跳三段，口劲仍重但马身好靓，早前试闸加罩表现好。
「富裕君子」戴头罩由莫雷拉跳两段，从容走过，马身喼到壮无瘦，状态无走样。
「遨游波士」戴头罩由助手跳两段，容光焕发步爽俐落，外观亦讨好，状态一直理想。
「红海风帆」戴头罩由黄宝妮跳两段，汗湿多唔心急，力度好番好多，重踏正轨。
「精算特殊」戴头罩由助手跳一段，有番坠手感，展现久违了的火气，重新振作。
「超开心」戴头罩由助手跳两段，含枚俯首神情专注，落脚够劲力度贯注，胜后续勇。
「巴闭精」戴头罩由潘顿跳两段，按住轻松走过，马身靓且好薄皮，步轻巧流畅，进度不俗。
「天福」戴头罩由艾兆礼跳两段，大大步走过饶具气势，外观省镜身壮色润，态比前好。
「哥伦布」莫雷拉草闸跳两段，出闸无问题，而且坠手有火有力，状态弗得很。

兆文

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