沙田早晨│「历胜」森仔早到好积极

早前遇上小低潮的希威森，刚周六打破闷局之后，前晚又有头马进帐。人逢喜事精神爽，昨朝操马分外积极，早于五点〇五分就出现，比起其他好手宁舍早到好多，也因此当时为「历胜」出跳成为焦点，尤其当时森仔小心翼翼考验之余，之后耙地并到烽火台揾吕健威密斟。

「巴闭精」潘顿笑容满面

讲开吕厩马，亦要留意「巴闭精」，昨朝五点四十五分出跳，是潘顿的第二匹出试马。五点四十分现身的他，首匹出跳马是「浪漫战神」，回说「巴闭精」，今课出跳时好放松好淡定，成熟程度大增，似乎潘顿亦好满意，之后同威哥倾谈时多次展现笑容，过程极具睇头。

「亨骥」航哥课后急接马

「亨骥」航哥课后急接马

叶楚航虽已赢够数上岸，不过没有放软手脚迹象，且看今次报名马多达十一匹，可惜最后只有六驹列正选，而呢六匹马中最有餐士系「亨骥」，已证明三班够赢有余，今次更吼准折组遇弱手形势大好，至于昨朝试跑航哥跟出跟入，课后甚至罕见到机坪接马，紧张到痹。

「铝神」阿廖阿民倾大计

虽然不及希威森早到，但比起平日晨课，不少骑师昨朝都早了到场，佼佼者有奥尔民，五点半已经露面，全朝操马多匹相当落力，首匹出跳马「铝神」更是焦点，一来阿民成日操住此马，简直当仔咁凑；二来是操后廖康铭第一时间赶去机坪接马，捉住阿民密斟大计。