内圈捕影│「健康快车」火力充足

不少参战马昨朝到内圈出试，场面热闹，现将操练报导如下。

「健康快车」助手踱一圈，马身好粗壮，充满了线条美，神色活跃朝气勃勃，火力充足，极具好感。「确好劲」助手踱一圈，脾气马无扭计，神情好放松，步挺顺畅有弹力，马身粗壮，早前试闸表现又好。

「友莹亮」助手踱一圈，轻描淡写完成，神态自若双耳烱烱，身札实力度充足，依然省镜未见疲态。「快乐神驹」助手踱一圈，无时无刻抢住走，心火旺盛神态生猛，马身依然好靓，朝气勃勃誉满栏边。

「正极」助手踱一圈，外观颇吸引，毛色立立令，马身亦够实净，步顺爽劲神态畅旺，论态相当不俗。「天天更好」助手踱一圈，担高头走好神气，口劲完全收敛，力度充裕马身壮健，活力充沛弗到漏油。

部族高手勇况依然

「部族高手」运步如轮神采奕奕，力度充足毛色油润。

「部族高手」助手踱一圈，运步如轮神采奕奕，力度充足毛色油润，马身依然壮硕，勇况依然无走样。「自动自觉」助手踱一圈，双耳烔烔目光锐利，神生步爽充满朝气，外观亦省镜，气势旺盛蓄势待发。

「赤风骊」助手踱两圈，情绪安稳好专注，细马身够札实唔瘦，进度理想已踏正轨。「红海风帆」助手踱一圈，神态生猛火气复现，步顺开扬又有弹力，马身实净毛色油润，重新振作。

「捷足奔驰」助手踱两圈，快慢由人试得乖巧，马身好靓好壮，神采奕奕双目有神，有焕然一新之感。

谢锋