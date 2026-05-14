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晨光追击│「开心老板」火气甚旺

晨操动态
更新时间：01:15 2026-05-14 HKT
发布时间：01:15 2026-05-14 HKT

昨朝出跳的参战马并非太多，亦好少弗马，而且甚少骑师出现，现将操练报导过程如下。

「开心老板」助手拍「本领辉煌」跳两段，全程占取上风，翻步宽阔开扬，火气甚旺，过终点余势甚强，弗到震。「开心三多」戴头罩由助手跳两段，健步如飞走势爽劲，身壮肌肉起展，目光锐利佳态保持。

「星光大道」戴头罩由韦达跳两段，肯转脚且暗火涌现，力度更提升不少，确认早熟货色。「同心同梦」周俊乐拍「喜骏升星」田泰安跳两段，同样戴头罩，前驹跳来似样似样，身轻步挺有活力，积极备战下有明显进步，后驹出脚仲系好笨重，而且周身郁，未够集中。

「三甲之星」戴头罩由田泰安跳两段，精神饱满饶具朝气，身实净毛色现光泽，具备赢马水平。「梦照发」助手跳一段，用暗力拉实，身壮神态活跃，勇况持续体力充裕。

蓝爵爷神态轩昂

「蓝爵爷」走势硬朗有力，前所未见吸引。
「蓝爵爷」走势硬朗有力，前所未见吸引。

「蓝爵爷」戴头罩由希威森跳两段，扣住走神态轩昂，走势硬朗有力，外观又靓，前所未见吸引。「发财金戈」戴头罩由巫显东拍「宝成智星」跳两段，带点均速但过步畅顺，更重要肯转脚，表现精神爽利，有进展。

「光辉岁月」助手跳两段，神态专注火力俱备，马身胀卜卜，佳态保持极之吸引。「鼓浪好友」戴头罩由霍宏声跳两段出脚爽劲有力，过终点后余势尚可，仍然具备争胜水准。

「战骑飞」戴头罩由杨明纶拍「前卫火影」跳两段，跑规改善了，再无头拧拧，神色吸引力度增强，踏上正轨。「泷泽飞驹」戴头罩由田泰安跳两段，步顺轻快身壮结实，神态亦对办，但火气唔算充裕。

「盈益善」助手跳两段，神态平淡，力度好一般，欠气势远逊赢马时。

兆文
 

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