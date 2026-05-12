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沙田早晨│「昭易揾」雷神亲身考验

晨操动态
更新时间：15:45 2026-05-12 HKT
发布时间：15:45 2026-05-12 HKT

今朝好多参战马到大圈出试，单系方厩就有四匹，包括「昭易揾」、「平凡骑士」、「钛易揾」及「大千气象」，其中前驹更由主帅莫雷拉亲试，而方嘉柏亦好紧张，上述四驹出试时全程在栏边睇实一举一动，操练之后走去机坪迎接，动态积极，摆明今战大举搏杀。

游厩孖宝大圈试少见

「正义波」和「腾龙踏雪」今朝到大圈轻舒步头，游达荣不论课前课后均现身机坪主持大局。
「正义波」和「腾龙踏雪」今朝到大圈轻舒步头，游达荣不论课前课后均现身机坪主持大局。

大圈加课尚有两驹，此乃「正义波」和「腾龙踏雪」，游厩马加课踱步多在内圈进行，此对马突然到大圈轻舒步头，备战手法相当特别，除了以上动静，游达荣也非常肉紧，不论课前课后均现身机坪主持大局，再看这对马同样分头十足可博性高，绝对值得兼顾及之。

非惟侥幸辉哥落隧道

今朝「非惟侥幸」操练后姚本辉赶落隧道底接马，镜头瞩目放心追捧。
今朝「非惟侥幸」操练后姚本辉赶落隧道底接马，镜头瞩目放心追捧。

「非惟侥幸」上仗出争田草千八，早段步速相当快，因此前四名马匹全为后追，当中更有三驹系由双位数追上，而「非惟侥幸」能够跟前得第五名，表现已不失礼，今次回师一战即胜的谷中一哩路合进取，睇埋今朝操练后姚本辉赶落隧道底接马，镜头瞩目放心追捧。

阿巫紧张一对四班马

「博爱先锋」及「幸运愉快」今朝到内圈出试之后，巫伟杰走去机坪隧道口等马表现积极。
「博爱先锋」及「幸运愉快」今朝到内圈出试之后，巫伟杰走去机坪隧道口等马表现积极。

巫伟杰近期杀得性起，刚战凭「肥仔精神」及「一舖掂晒」起孖，今期大军压境派出八驹列阵，且参战马份量十足，睇高一线理所当然，尤其同样列阵四班千二的「博爱先锋」及「幸运愉快」是信心之选，事关今朝到内圈出试之后，练者走去机坪隧道口等马表现积极。

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