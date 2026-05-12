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内圈捕影│「常常感恩」神色活跃

晨操动态
更新时间：15:15 2026-05-12 HKT
发布时间：15:15 2026-05-12 HKT

大多参战马今朝都到内圈出试，场面热闹，甚多精彩镜头。

「常常感恩」助手踱一圈，过步爽力度贯注，神色活跃，毛色有光泽，火气亦唔错，观感不逊赢马时。「轻功猛男」助手踱一圈，大大步轻松完成，步顺爽劲神态畅旺，外观驷正身壮色润，具备争胜水准。

「浪漫斗士」助手踱一圈，细细只身札实，愈见专注表现淡定，落脚轻快有弹力，极速入局进度出色。「翠湖烈风」助手踱一圈，全程担高头走相当神气，步顺力雄火气充裕，身又够壮，态勇体力充沛。

「香港神驹」助手踱一圈，全程弹下弹下，充满活力好生猛，毛色亮丽目光锐利，有进无退精力旺盛。「祥胜将军」副练踱一圈，充满了气势，双耳烱烱目光锐利，马身靓到无挑剔，愈战愈勇锋芒毕露。

关键所在有火有力

「关键所在」走势硬朗神态甚佳，近况极之勇锐。
「关键所在」走势硬朗神态甚佳，近况极之勇锐。

「良驹好友」助手踱一圈，步伐稳健力度充沛，马身依旧咁靓，神色活跃火气保持，论态一直省镜。「关键所在」助手踱一圈，走势硬朗神态甚佳，有火有力朝气勃勃，马身壮到不得了，近况极之勇锐。

「喜莲勇感」助手踱一圈，大大步走过，步挺爽劲贯注力强，目光锐利火气不弱，神采奕奕及时回勇。「福星小子」助手踱一圈，毛色悦目立立令，马身壮全身肌肉，步挺开扬并展现暗火，比起前时更弗。

谢锋

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