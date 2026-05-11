内圈捕影│「志满同行」步挺爽劲

不少马匹今朝到内圈轻舒步头，甚多精彩场面，现将操练报导如下。

「银亮奔腾」助手踱两圈，目光锐利精神奕奕，马身仍壮无瘦，步爽力度充足，持续勇锐极之吸引。「志满同行」助手踱一圈，步挺爽劲精神爽利，马身壮到不得了，毛色油润悦目，佳态保持气势旺盛。

「将义」助手踱一圈，步挺顺畅又有弹力，马身仍壮好实净，火气亦有增无减，论态出色未见走样。「丰辰」助手踱两圈，运步如轮神采奕奕，力度充足暗火涌现，马身壮毛色靓，胜后操足有进无退。

「竞骏非凡」助手踱一圈，全程担高头走相当神气，步顺力雄火气充裕，身又够壮外观靓，勇锐无比。「东方宝宝」助手踱一圈，淡淡定有朝气，走势硬朗步挺开扬，马身扎实神态活泼，比前更进一步。

「时间宝」助手踱一圈，充满了气势，目光炯炯有神，全程岳高头走，身壮神态昂扬，弗到不得了。「猎宝勤」助手踱一圈，轻松完成步顺爽劲，神态畅旺火气唔错，马身喼得到，新胜犹勇弗到漏油。

先到先得火气充裕

「先到先得」步挺爽劲贯注力强，一直省镜及锋而试。

「先到先得」助手踱一圈，大大步走过，步挺爽劲贯注力强，目光锐利火气充裕，一直省镜及锋而试。「骄阳雄心」助手踱两圈，愈见收敛汗湿唔多，跑姿顺畅落脚轻巧，马身亦收得好壮，进步渐入佳境。

谢锋