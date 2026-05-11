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沙田早晨│「劲好运」阿廖亲身考验

晨操动态
更新时间：15:45 2026-05-11 HKT
发布时间：15:45 2026-05-11 HKT

刚战头四位练马师都未有进帐，换言之廖康铭仍以五十二W领前，看今次出马多达八匹声势浩大，大有机会继续保住榜首位置，餐士马「祥胜将军」固然要捧场，半冷门「劲好运」亦未许掉以轻心，皆因阿廖好紧张佢，今朝亲身主持试跑，更成为佢唯一的亲操马。

战宝阿游有特别动静

「战宝」今朝出跳后游达荣特意走去牠身旁，继而不断望住马匹。
「战宝」今朝出跳后游达荣特意走去牠身旁，继而不断望住马匹。

游厩有三匹参战马今朝好早出跳，包括「战宝」、「正义波」及「腾龙踏雪」，当时游达荣一贯紧张，课前跟住牠们出场，期间更逐一向三位鞍上人教路，到了出跳后佢又走去隧道口接马，至特别特意走去「战宝」身旁，继而不断望住马匹，另外两驹却未获以上待遇。

劲速威龙轻骑反应好

今朝「劲速威龙」出跳薛顺强轻轻推骑交出好反应，而吕健威当时睇到实及亲自打表计时。
今朝「劲速威龙」出跳薛顺强轻轻推骑交出好反应，而吕健威当时睇到实及亲自打表计时。

「劲速威龙」虽则谷草一哩未赢过，但谷草千八四战取得三胜佳绩，加上田草千六又赢过，甚至上仗田草千四亦上名，照计出争谷草一哩必合适，况且今朝出跳极具睇头，交由副练薛顺强考验之余，仲要轻轻推骑并交出好反应，而吕健威当时睇到实及亲自打表计时。

潘顿锡劲进驹龙又生

潘顿今朝亲试「劲进驹」和「龙又生」，之后走去烽火台揾吕健威倾谈。
潘顿今朝亲试「劲进驹」和「龙又生」，之后走去烽火台揾吕健威倾谈。

讲开吕厩马，亦要留意「劲进驹」和「龙又生」，今朝五点五十分前驹首先出场，是潘顿的首匹出试马，十分钟后试埋「龙又生」，两驹同样交出好走势，有火有力充满好感，到了之后耙地时段，潘顿走去烽火台揾吕健威倾谈，而以上动静，上次赛前排位朝亦有出现。

追风潘顿人马好合拍

今朝潘顿出跳「追风」，表现快慢由人，再无头岳岳并抢口问题。
今朝潘顿出跳「追风」，表现快慢由人，再无头岳岳并抢口问题。

潘顿除了试吕厩双雄，六点十五分出跳的「追风」亦是焦点，此马近期一再戴上面箍出试，起初有点不习惯，不时头岳岳并抢口，或许习惯了，亦可能潘顿缰绳好，今课再无以上问题，表现快慢由人，事实上潘顿同「追风」好夹档，骑三次赢三次，配其他骑师未赢过。

风云丁仔紧张跟入仓

「风云」今朝出操之后丁冠豪走去接马，甚至跟埋返马房相当肉紧。
「风云」今朝出操之后丁冠豪走去接马，甚至跟埋返马房相当肉紧。

随着叶楚航刚战起孖成功上岸，目前只剩下丁冠豪和郑俊伟未毕业，同样只差一W，照计合格应该唔难，但为免夜长梦多，愈早赢够数当然最好，正如丁仔今次匹「风云」就来势汹汹，减够分上仗拚入三甲，而今朝出操之后佢走去接马，甚至跟埋返马房相当肉紧。

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