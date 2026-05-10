内圈捕影│「金牌活力」暗火展现

大多参战马今朝都到内圈出试，场面热闹，甚多精彩镜头。

「金牌活力」助手踱一圈，试来精神爽利，步顺轻巧神态畅旺，暗火展现身又靓，打仔恶马一直省镜。「福进」助手踱一圈，急口马收敛表现淡定，外观靓身壮胀卜卜，毛色鲜明润泽，神态轩昂大有进展。

「香港神驹」助手踱一圈，步顺力足又够劲度，细马身壮得很，目光集中火力充裕，新胜持续态勇。「上浦福旺」助手踱一圈，情绪安稳好专注，走规亦改善无头岳岳，细马身又够壮，观感更胜赢马时。

「太阳勇士」助手踱一圈，步挺顺畅极具弹力，马身粗壮好札实，坠手火气足够，抖够操足蓄势待发。「焦点」助手踱一圈，运步如轮神采奕奕，力度充足火气保持，马身壮毛色靓，长期呈勇体力充沛。

「添开心」助手踱一圈，急口马小心按实顺走，身色俱吸引，过步轻爽力度亦够，神态回旺重现朝气。「极光之子」助手踱一圈，愈来愈放松，汗湿唔多又够专注，马身收壮展现线条，进度理想已在勇境。

祥胜将军弗得紧要

「祥胜将军」充满了气势，目光炯炯有神。

「劲好运」助手踱一圈，马身好靓好粗壮，走来神态轩昂，跨步开扬力度贯注，一直见好毫无疲态。「祥胜将军」副练踱一圈，充满了气势，目光炯炯有神，虽然马仔细细，但身好靓全身肌肉，弗得紧要。

谢锋