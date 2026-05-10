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晨光追击│「浪漫斗士」进度出色

晨操动态
更新时间：15:17 2026-05-10 HKT
发布时间：15:17 2026-05-10 HKT

今朝出跳的参战马并非太多，幸好弗马尚算不少，周日晨课当然无骑师到场，现将操练报导过程如下。

「威威父子」戴头罩由助手跳两段，聚精会神步挺爽劲，火气有增无减，马身实净，弗到爆。「浪漫斗士」戴头罩由助手跳两段，再无稚嫩感，更见专注步顺开扬，细马身壮有肌肉，进度出色。

「奔放」助手跳两段，神态专注火力俱备，马身胀卜卜，多跑下毫无疲态，长期勇锐。「马达」戴眼罩由助手跳两段，步幅开得好阔又够急劲，试来精神爽利，神态活泼正值勇境。

「睿智多宝」拍「腾龙四海」跳一段，同样助手，前驹步幅开得好阔，且比前更淡定快慢由人，神采飞扬好吸引，后驹平稳走过而已，火力欠充裕，久沉无起色。「浪漫老挝」助手跳两段，戴头罩及面箍，完全唔似老马，主动抢走火气极佳，马身又够实净，保养出色。

「翠儿威威」助手跳两段，戴头罩及面箍，从容不迫走过，落脚既轻又有弹力，朝气勃勃，勇态未减。「爆竹」戴头罩由助手跳两段，肯转脚且动作顺畅，力度更提升不少，确认已踏上正轨。

玛瑙走势俐落

「玛瑙」按住轻松走过，喼到身壮仍具好感。
「玛瑙」按住轻松走过，喼到身壮仍具好感。

「玛瑙」戴头罩由助手跳两段，按住轻松走过，走势俐落力度好够，喼到身壮仍具好感。「骄阳雄心」戴头罩由助手跳两段，缰口敏感小心翼翼操控，毛色油润身壮健，走势爽劲观感好。

「美丽邂逅」戴头罩由助手跳两段，要用暗力拉实，老马有火绝对好事，马身又够实净。「幸运愉快」戴头罩由助手跳两段，动作潇洒展步俐落，神态畅旺火力充裕，且毛色悦目立立令。

「小霸王」戴眼罩由助手跳两段，神色无咁淡，更有番啖火主动性强，久沉马终于有转机。

兆文

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