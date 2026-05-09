内圈捕影│「棒棒糖」神态活跃

不少马匹今朝到内圈轻舒步头，甚多精彩场面，现将操练报道如下。

「颂星」助手踱一圈，神情专注目光如炬，身靓全身都系肌肉，神态生猛火气充沛，前所未见咁弗。「喜莲勇感」助手踱两圈，大大步从容走过，神态集中呈现暗火，马身靓有线条美，具备争胜水准。

「棒棒糖」助手踱两圈，步伐稳健力度充沛，马身依旧咁靓，神态活跃火气极佳，依然锐利好体力。「友赢威驰」助手踱两圈，踱步向来淡淡定，今课唔例外，步挺顺畅有弹力，马身壮壮，不断转好。

「骄阳雄心」助手踱两圈，担高头走展现朝气，步顺力雄火气不弱，身壮呈现线条美，观感好过之前。「爆竹」助手踱一圈，出脚愈愈来愈放松，汗湿唔多神态专注，马身实净毛色又靓，保持上佳进度。

「好实力」副练踱一圈，试来精神爽利，步顺轻快力度充沛，马身保持壮健实净，神采奕奕正值勇境。「大千赤风」助手踱一圈，一向有点急口，但接受操控，身靓力充足，毛色油润悦目，进步勇况已备。

睿智多宝走势硬净

「睿智多宝」马身壮胀卜卜，持续有进相当吸引。

「威威父子」助手踱一圈，小心按实顺走，身色俱吸引，过步轻爽力度亦够，神态轩昂，佳态洋溢。「睿智多宝」助手踱一圈，马身壮胀卜卜，毛色鲜明润泽，落脚整齐走势又硬净，持续有进相当吸引。

「幸运愉快」助手踱一圈，淡淡定有朝气，走势硬朗步挺开扬，马身实净毛色油润，近况相当理想。

谢锋