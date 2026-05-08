周五谷草试闸热闹 马主骑练频密斟

今天周五跑马地举行试闸，多位马主到场观看爱驹出试，与骑练密斟的镜头甚多。

「时时」系马主王经纬看完「时时欢笑」试闸，与布文言谈甚欢。王经纬和家人是「时时」系马主，多年来均非常支持香港赛马运动，引入不少「彩」系及「时时」系来港，最令马迷津津乐道自然是香港马王「时时精彩」。

「时时」系马主王经纬和布文。

「爱马」系马主叶思贝则到场观看其丈夫许坤华的团体马「乾坤圈」试闸，叶思贝的团体马「爱马善」报争周日沙田第十一场赛事，这班女马主及太太们充满善心，常落手落脚，出钱出力做义务工作，或可把幸运带予「爱马善」。

中间是「爱马善」马主叶思贝

前香港马会主席陈南禄热爱赛马，不时到跑马地观看试闸，今早也有到场观看团体马「富宝驹」出试。

前香港马会主席陈南禄热爱赛马，不时到跑马地观看试闸，今早也有到场观看团体马「富宝驹」出试。

另外，马主「大天王」陈金雄和沈集成、潘顿密斟；「会当凌」马主钟一帆与巫伟杰及周俊乐倾谈；「跑得」系马主刘宝文和太太与廖康铭倾谈等，谷草试闸场面非常热闹。

马主「大天王」陈金雄和沈集成、潘顿密斟

「会当凌」马主钟一帆 (左) 与巫伟杰及周俊乐倾谈。

「跑得」系马主刘宝文和太太与廖康铭 (中) 倾谈。

陈嘉甜