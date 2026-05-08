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沙田早晨│小妮子亲试「飞来闪耀」

晨操动态
更新时间：15:45 2026-05-08 HKT
发布时间：15:45 2026-05-08 HKT

今朝快活谷有七组大闸，故此好少骑师出现沙田晨课，黄宝妮是少有现身操马骑师，操完马便到快活谷试闸，当中并为今次参战马「飞来闪耀」在大圈踱步，贺贤当时亦在场，全程在烽火台二楼金晴火眼睇实，此外，另一贺厩参战马「澳华发发」也在大圈轻舒步头。

天罡北斗小东操到实

巫显东赛前接连为「天罡北斗」出试，今朝加课踱步并不例外，重视可见。
巫显东赛前接连为「天罡北斗」出试，今朝加课踱步并不例外，重视可见。

今次部份本地骑师甚少坐骑，其中黄智弘全日只有一匹「皮具伯乐」，甚至前华将一哥何泽尧都只系得四匹坐骑，反而巫显东就骑五驹上阵，情况比较特别，小东会否因此取得佳绩不得而知，不过赛前接连为「天罡北斗」出试，今朝加课踱步并不例外，重视可见。

鸿图新星老蔡食指动

今朝「鸿图新星」内圈出试后蔡约翰罕见到机坪等马，放心追捧。
今朝「鸿图新星」内圈出试后蔡约翰罕见到机坪等马，放心追捧。

「鸿图新星」今季五战只有一仗不入前四名，反映目前评分有力一争，上仗出争谷草一千起步不算快，最终后上获亚，是今季跑获的最佳名次，今次转争田草直路赛，翻查最近一场头马正是此路程，睇埋今朝内圈出试后，蔡约翰罕见到机坪等马，放心追捧。

文武全能皮耶跟到实

「文武全能」今朝不论出试前后，均见伍鹏志现身马房大闸口主持大局。
「文武全能」今朝不论出试前后，均见伍鹏志现身马房大闸口主持大局。

「文武全能」近四次两度入位，首次上名同程二档跟前，之后两仗排外档焗住留后追，依然交出不俗窜劲，前仗更取得季军，可见实力在四班亦有得挥，今仗落五班当然值得秤先，况且今朝不论出试前后，均见伍鹏志现身马房大闸口主持大局，出战心意可谓路人皆见。
 

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