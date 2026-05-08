大多战驹今朝均到内圈加课，勇马甚多，精彩镜头一个接一个。

「烈进驹」助手踱一圈，以轻松姿态完成，步劲爽朗马身粗壮，毛色呈现光泽，进度出色极具好感。「朗日雪峰」黄智弘踱两圈，步姿爽朗弹力亦足，神态畅旺火气唔错，马身喼得到，勇态保持有余。

「纵横大兄」助手踱一圈，走势硬朗神态活跃，有火有力朝气勃勃，毛色悦目乌卒卒，伤愈勇态已备。「心雄雄」助手踱一圈，细细只身够札实，跑姿顺畅落脚轻巧，力度可以神色甚佳，一直在上佳水准。

「文明福星」助手踱一圈，惯性抢口要紧缰捉实，火力未减马身仍壮，神态甚活泼，正值勇境好吸引。「线路福将」助手踱一圈，愈见放松，情绪不断改善，步履轻盈又够爽劲，身靓结实外观愈来愈驷正。

团结勇士双目有神

「团结勇士」步挺顺畅又有弹力，持续勇锐未见底落。

「手机表劲」助手踱一圈，双耳烔烔目光锐利，神生步爽充满朝气，马身比前更粗壮，勇锐并进步。「团结勇士」助手踱一圈，大大步走过，步挺顺畅又有弹力，双目有神火气又好，持续勇锐未见低落。

「火悟空」助手踱一圈，神情专注目光如炬，大旧饭身够轻，身色皆靓外观讨好，勇况依然锐气正盛。「威利金箭」助手踱一圈，步挺开扬贯注力足，姿态从容不迫，马身收壮毛色靓，转仓操足及锋而试。

谢锋

