晨光追击│ 「手机表劲」弗到爆

一如平日的周四晨课，昨朝出跳马相当踊跃，当中不乏周六参战勇马，摘录如下。

「手机表劲」戴头罩由潘顿跳两段，聚精会神步挺爽劲，火力有增无减，近况弗到爆。「大千雄心」戴头罩由莫雷拉跳两段，步幅开得好阔又够轻身，试来精神爽利甚省镜。

「天星」戴眼罩及头罩由助手跳一段，神态对办火气尚可，外观无问题，状态上落不大。「朗日雪峰」助手跳两段，落脚轻快朝气勃勃，双目有神，观感依然好好。

「三代至醒」戴头罩由希威森跳两段，快慢由人兼脚法够纯熟，力度增强不断转好。「银骑士」助手跳两段，仍然有稚嫩感，但马身毛色都观感唔错，进度算理想。

「金汇千帅」黄宝妮跳两段，落脚轻快力度不弱，多跑下马身保持壮健，状态亦勇。「喜庆宝」戴眼罩及头罩由班德礼跳两段，比前更放松，步挺轻劲力足够，锋芒毕露。

「活力拍档」何泽尧跳两段，用暗力拉实，身壮神态活跃，勇况保持有余。

「火悟空」助手跳两段，双目炯炯有神，步爽力度贯注，赢开有气势。

「龙傲绫罗」戴头罩由潘顿跳两段，毛色悦目透光泽，马身壮肌肉展现，步爽充满弹力，勇熟俱进。

「荣骏大道」助手跳两段，精神饱满极具朝气，步顺开扬，观感仲好过赢马时。「龙傲绫罗」戴头罩由潘顿跳两段，毛色悦目透光泽，马身壮肌肉展现，步爽充满弹力，勇熟俱进。

「都灵冠星」布文跳一段，戴头罩及鼻箍，含枚俯首，落脚稳力贯注，马身实净毛色靓，状态勇锐。「烈进驹」戴头罩由潘顿跳两段，神情专注且淡淡定，出脚好熟练，上火上力进度好。

「有情有义」戴头罩由助手跳两段，走势硬净劲度未减，四蹄尽展弹力十足，持续态勇。

「红砖战士」艾兆礼拍「魅力奔腾」草闸跳两段，戴头罩及鼻箍，拉士弹甩厩侣反应极佳，火力增强不少，今课有另眼相看之感。

兆文