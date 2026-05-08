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内圈捕影│「志醒大将」暗火涌现

晨操动态
更新时间：00:49 2026-05-08 HKT
发布时间：00:49 2026-05-08 HKT

昨朝内圈尚算热闹，亦有不少勇马，摘录如下。

「翠红」助手踱一圈，神情专注目光如炬，身靓全身肌肉，神态昂扬火气仍盛，勇态保持有进无退。
「星运传奇」助手踱两圈，试来精神爽利，走势硬朗步挺开扬，马身实净神态又好，更胜赢马时候。
「长胜队长」助手踱一圈，大步走过从容不迫，神态自若双耳烱烱，力度唔错走势爽朗，态出色。
「展雄威」助手踱一圈，担高头走好神气，步伐稳健力度足够，身靓有条线美，毛色油润极具好感。

「北地烈马」助手踱一圈，竖起双耳目光锐利，神生步爽展现活力，马身壮得很，保养出色上佳水准。
「北地烈马」助手踱一圈，竖起双耳目光锐利，神生步爽展现活力，马身壮得很，保养出色上佳水准。

「北地烈马」助手踱一圈，竖起双耳目光锐利，神生步爽展现活力，马身壮得很，保养出色上佳水准。
「辉洒自如」袁幸尧踱两圈，马身更靓更粗壮，走来神态轩昂，跨步开扬有力，更进一步相当省镜。
「源好运」副练踱两圈，淡淡定有朝气，比前放松淡定得多，步挺开扬力度充裕，，进度理想及锋而试。
「嘉应巨升」助手踱一圈，神态活跃得，火气亦好过之前，步顺爽劲力度充裕，朝气勃勃重现勇态。
「志醒大将」助手踱两圈，运步如轮神采奕奕，力度充足暗火涌现，马身壮健毛色悦目，正值勇境。
「英骏飞驹」助手踱两圈，马身持粗壮，步挺顺畅又有弹力，火气未减半分，打仔马勇态保持有余。

谢锋

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