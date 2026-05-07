内圈捕影│「表之星河」走势硬朗

昨朝很多参战马出跳，相对在内圈踱步较少，但仍有勇马，现报导如下。

「表之星河」助手踱一圈，淡淡定有朝气，走势硬朗步挺开扬，马身实净毛色油润，状态长期呈勇。「会长之宝」助手踱一圈，神情专注目光如炬，身靓全身肌肉，火气有增无减，朝气勃勃佳态保持。

「手机表劲」助手踱一圈，充满了气势，过步爽劲力度贯注，马身更壮更实净，神采飞扬弗到漏油。「火悟空」助手踱一圈，毛色悦目鸟卒卒，大马身壮外观好睇，步挺急劲力度充沛，胜后有进无退。

「川河石驹」助手踱一圈，步伐稳健力度唔错，马身一直做得好靓，神态对办又有暗火，状态理想。「星辰千帅」助手踱一圈，担高头走极神气，步顺力雄火气充裕，马身保持壮健，持续有进正值勇境。

有情有义锐不可挡

「有情有义」运步如轮神采奕奕，双耳烔烔目光锐利。

「有情有义」黄智弘踱两圈，运步如轮神采奕奕，双耳烔烔目光锐利，马身壮到不得了，锐不可挡。「红砖战士」助手踱一圈，情绪安稳好专注，走规改善无头岳岳，身收靓无肥态，好过上仗进度唔错。

「朗日雪峰」助手踱两圈，轻描淡写完成，神态自若身靓色润，力度不弱展现朝气，勇态保持有余。「银骑士」助手踱一圈，快慢由人表现乖巧，马身收靓呈现线条美，劲度比前增强，具备争胜水准。

谢锋