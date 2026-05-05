沙田早晨│石哥荣仔密斟有计仔

布浩荣来港四期成绩不俗，首日客串便凭「赢玥」取得首W，纵使其后三个赛马日都再无头马进帐，但已经多次跑近，廿六次出赛中有近四成跑入前四，今次荣仔仅获两匹「历险大将」同「银亮濠侠」上阵，不过骑练今朝一再出双入对不断密密斟，充满了搏杀动静。

阿游紧张阿金两坐骑

今朝「将睿」和「川河型驹」出试时游达荣跟出跟入好紧张。

金诚刚上季曾于全泥夜宴三W大发神威，再看此子对上全泥夜赛亦凭「将睿」及「风继续吹」起孖，近六匹夜泥坐骑更录得两冠两亚一季，今次季内最后一次全泥夜赛，骑者三匹坐骑必要加倍留意，尤其系「将睿」和「川河型驹」，因为今朝出试时游达荣跟出跟入好紧张。

喜乐之星巫巫仔操实

巫显东今朝加课再一次亲操「喜乐之星」。

「喜乐之星」至今四战全配巫显东，每一仗都系挨打佳作欠奉，不过要留意最近试泥闸加上面箍，交出不俗前速并且贯注到底跑第二，比起前时有著显著进步，而巫巫仔对此马更宠爱有加，除了试闸及快跳，甚至差不多课课踱步都操实，今朝加课唔例外，再一次亲操。

观众之力纶仔揾方仔

今朝杨明纶趁住试闸前特意揾方嘉柏倾谈，而骑练今次只合作「观众之力」。

「观众之力」上仗久休复出，初跑泥地胜出，且赢来有余未尽极之轻松，今次升班只负一一五磅，因而换上杨明纶，有上次的精彩留放珠玉在前，后者必定施展浑身解数，事实上，纶仔表现相当积极，今朝趁住试闸前特意揾方嘉柏倾谈，而骑练今次只合作「观众之力」。

