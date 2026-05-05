Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

沙田早晨│石哥荣仔密斟有计仔

晨操动态
更新时间：15:45 2026-05-05 HKT
发布时间：15:45 2026-05-05 HKT

布浩荣来港四期成绩不俗，首日客串便凭「赢玥」取得首W，纵使其后三个赛马日都再无头马进帐，但已经多次跑近，廿六次出赛中有近四成跑入前四，今次荣仔仅获两匹「历险大将」同「银亮濠侠」上阵，不过骑练今朝一再出双入对不断密密斟，充满了搏杀动静。

阿游紧张阿金两坐骑

今朝「将睿」和「川河型驹」出试时游达荣跟出跟入好紧张。
今朝「将睿」和「川河型驹」出试时游达荣跟出跟入好紧张。

金诚刚上季曾于全泥夜宴三W大发神威，再看此子对上全泥夜赛亦凭「将睿」及「风继续吹」起孖，近六匹夜泥坐骑更录得两冠两亚一季，今次季内最后一次全泥夜赛，骑者三匹坐骑必要加倍留意，尤其系「将睿」和「川河型驹」，因为今朝出试时游达荣跟出跟入好紧张。

喜乐之星巫巫仔操实

巫显东今朝加课再一次亲操「喜乐之星」。
巫显东今朝加课再一次亲操「喜乐之星」。

「喜乐之星」至今四战全配巫显东，每一仗都系挨打佳作欠奉，不过要留意最近试泥闸加上面箍，交出不俗前速并且贯注到底跑第二，比起前时有著显著进步，而巫巫仔对此马更宠爱有加，除了试闸及快跳，甚至差不多课课踱步都操实，今朝加课唔例外，再一次亲操。

观众之力纶仔揾方仔

今朝杨明纶趁住试闸前特意揾方嘉柏倾谈，而骑练今次只合作「观众之力」。
今朝杨明纶趁住试闸前特意揾方嘉柏倾谈，而骑练今次只合作「观众之力」。

「观众之力」上仗久休复出，初跑泥地胜出，且赢来有余未尽极之轻松，今次升班只负一一五磅，因而换上杨明纶，有上次的精彩留放珠玉在前，后者必定施展浑身解数，事实上，纶仔表现相当积极，今朝趁住试闸前特意揾方嘉柏倾谈，而骑练今次只合作「观众之力」。
 

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
葵芳商场恐怖意外！3岁内地童扶手电梯仆亲下体被夹 目击者：「见到粒蛋」 现场留血裤｜Juicy叮
00:56
葵芳商场恐怖意外！3岁内地童扶手电梯仆亲下体被夹 目击者：「见到粒蛋」 现场留血裤｜Juicy叮
时事热话
7小时前
五一黄金周︱内地客访麦理浩径疑拆路牌打卡？小红书发帖：这才是我要的游客照 事主有回应
社会
6小时前
星岛申诉王｜月入9万都唔敢生仔？港女泪诉：供楼供车养长老，边有钱养细路
星岛申诉王｜夫妇月入9万 都唔敢生仔 港女详列开支 揭「月光族」悲歌
申诉热话
8小时前
谢贤前女友CoCo爆「爷孙恋」分手内情：他可能意识到身体机能跟我有差距 频谈旧情惹反感
谢贤前女友CoCo爆「爷孙恋」分手内情：他可能意识到身体机能跟我有差距 频谈旧情惹反感
影视圈
7小时前
香港6大免费室内缓跑径！无需预约+有冷气 设专业胶地/淋浴设施 附地址/交通/开放时间
香港6大免费室内缓跑径！无需预约+有冷气 设专业胶地/淋浴设施 附地址/交通/开放时间
生活百科
5小时前
结业潮｜北角新港宴会厅结业 20多名员工受影响 被拖欠1至2个月工资
社会
5小时前
日本过江连锁吉列猪扒店「吉豚屋」疑全线结业！五区分店突然熄灯 高峰期拥13分店 网民：质素已经算唔错
日本过江连锁吉列猪扒店「吉豚屋」疑全线结业！五区分店突然熄灯 高峰期拥13分店 网民：质素已经算唔错
饮食
5小时前
房协公屋2026｜公屋轮候者留意SMS！ 甲类出租屋邨正开放申请（附入息限额／资格／屋邨资料）
房协公屋2026｜公屋轮候者留意SMS！ 甲类出租屋邨正开放申请（附入息限额／资格／屋邨资料）
生活百科
6小时前
六合彩2.28亿金多宝｜$10电脑飞中三奖请饮茶成枱点心 网民忆旧事：同事中$200万辞职后 有惊人后续｜Juicy叮
六合彩2.28亿金多宝｜$10电脑飞中三奖请饮茶成枱点心 网民忆旧事：同事中$200万辞职后 有惊人后续｜Juicy叮
时事热话
2026-05-04 16:00 HKT
佘诗曼罕被网民批评：好肉酸 索爆长腿惊变「O字脚」 睇草蜢演唱会与女星拥抱晒交情
佘诗曼罕被网民批评：好肉酸 索爆长腿惊变「O字脚」 睇草蜢演唱会与女星拥抱晒交情
影视圈
21小时前