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内圈捕影│「辣得金」神生步爽

晨操动态
更新时间：15:15 2026-05-05 HKT
发布时间：15:15 2026-05-05 HKT

大多参战马今朝到内圈出试，有甚多勇马出现，现将操练报导如下。

「乐瞩心机」助手踱一圈，以轻松姿态完成，出脚轻爽力度充足，马身够壮唔瘦，火力不俗状态对办。「辣得金」助手踱一圈，双耳烔烔目光锐利，神生步爽充满朝气，毛色油润悦目，上佳水准不逊胜时。

「快乐神驹」助手踱一圈，运步如轮神采奕奕，力度充足暗火涌现，马身壮毛色油润，至今最弗一次。「精明选择」助手踱一圈，淡淡定有朝气，走势硬朗步挺开扬，灰马身够实净，神采奕奕极具朝气。

「显胜高升」副练踱一圈，快慢由人试得乖巧，马身好壮，神态活跃目光锐利，已达及锋而试勇境。「林宝精神」助手踱一圈，步顺力足又够劲度，马身壮到不得了，毛色油润展现光泽，近况极之出色。

满心星勇态保持

「满心星」神情专注目光如炬，神态轩昂火气仍盛。
「满心星」神情专注目光如炬，神态轩昂火气仍盛。

「开心五月」助手踱一圈，比前收敛接受操控，走规有改善，力度充沛走势爽朗，外观又靓身壮色润。「满心星」助手踱一圈，神情专注目光如炬，身靓全身都系肌肉，神态轩昂火气仍盛，勇态保持有余。

「乐胜天下」袁幸尧踱一圈，步挺急劲精神爽利，身靓呈现条线美，火气未减半分，打仔马佳态保持。「知足常乐」助手踱一圈，轻描淡定完成，神态自若双耳烱烱，身靓毛色火金光闪闪，去番最佳时候。

谢锋

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