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晨光追击│「林宝精神」有火有力

晨操动态
更新时间：15:00 2026-05-04 HKT
发布时间：15:00 2026-05-04 HKT

周一出跳马一向甚多，包括多匹参战分子，当中不乏勇马，现将操练报导过程如下。

「林宝精神」戴头罩由希威森跳三段，走势硬朗有火有力，多跑之下马身喼得靓，勇态保持。「知足常乐」梁家俊跳两段，戴头罩及面箍，姿态极轻松，出脚爽朗有力，复现朝气有好感。

「魅力星」戴头罩由助手跳两段，用暗力拉实，身壮神态活跃，火气充裕持续态勇。「闪耀天河」戴头罩由周俊乐跳两段，好淡定好放松，走势硬净有弹力，有进无退。

「乐瞩心机」戴头罩由助手跳两段，能力平凡但试得出色，聚精会神出脚爽劲有力。「川河型驹」助手跳两段，勤力马一贯急劲，身壮毛色靓，长期见好。

德心知遇步劲有力

「德心知遇」回程时担高马头，赢开特别醒神。
「德心知遇」回程时担高马头，赢开特别醒神。

「盛势威枫」戴头罩由黄宝妮跳两段，步幅开得好阔又够轻巧，精神爽利，双目炯炯有神。「德心知遇」戴眼罩由助手跳两段，步挺急劲有力，回程时担高马头，赢开特别醒神。

「金玉良言」艾兆礼跳两段，马身靓呈现线条美，神态活跃又够爽劲，未见低落。「大利好运」戴眼罩及头罩由助手拍「细水长流」跳两段，一直领先主动肯走，外观驷正身壮饱满，勇况保持有余。

「哪吒」戴眼罩及头罩由潘明辉伴拍跳马跳三段，表现淡定试得好，走势甚爽步顺畅，马身喼得靓。「精明选择」戴头罩由助手跳两段，从容不迫走过，步顺轻快有力，灰马身壮结实。

「快乐神驹」戴头罩由霍宏声跳两段，神态专注火力俱备，马身胀卜卜，已达及锋而试勇境。「文明战士」助手跳两段，马身粗壮，毛色开始转靓，力度亦好过之前。

「大番薯」戴头罩由霍宏声草地跳两段，好坠手火气好，翻步急劲有力，依然勇锐体力充沛。

兆文

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